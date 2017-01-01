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Kim Jong Nam suikastinde yeni soru işaretleri

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey abisi Kim Jong Nam'ın öldürülmeden üç gün önce ABD istihbaratıyla birlikte çalıştığı düşünülen bir kişiyle görüştüğü iddia edildi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:42:55 Güncelleme: 16:56:39 HABERTURK.COM

Geçtiğimiz Şubat ayında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da öldürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey abisi Kim Jong Nam suikastıyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Asahi Shimbun'un haberine göre Kim Jong Nam, öldürülmeden 3 gün önce Malezya'da Kore kökenli bir ABD'li ile bir araya geldi ve bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde Malezyalı yetkililerin, bu kişiyi Malezya'ya her girdiğinde yakından izlediği ve ABD istihbaratı adına çalıştığını düşündüğü belirtildi.

Kim Jong Nam'ın bilgisayarında yapılan incelemede, ikilinin görüşmesinde bilgisayara bir 'flash disk' takıldığı ve ikili arasında muhtemelen önemli bir bilgi alışverişi yapıldığı belirtildi.

ABD'li kişinin, Kim Jong Nam ile aynı gün Malezya'ya geldiği ve suikastın gerçekleştiği gün ülkeyi terk ettiği ifade edildi.

Daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a ordu içerisinde muhalif bir grup olduğu ve Güney Kore ile ABD'nin bu grubu ve Kim Jong Nam'ı kullanarak bir darbe girişiminde bulunabileceği yorumları yapılmıştı.

 

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