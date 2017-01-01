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İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'dan Manchester saldırısı açıklaması

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, Manchester'daki terör saldırısı ile ilgili istihbarat servislerinin çok sayıda kişiyi bildiğini ancak hepsini gözaltına alamayacağını açıkladı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:19:15 Güncelleme: 20:21:23 AA

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, Manchester'daki terör saldırısının failinin istihbarat servisleri tarafından bilindiğini söyledi.

Rudd, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Manchester'da önceki gece gerçekleşen saldırıyla ilişkin "(Saldırgan) bir noktaya kadar istihbarat servisleri tarafından biliniyordu. Önümüzdeki günler ve haftalarda saldırganla ilgili daha fazla bilgi alacağımızdan eminim." dedi.

Saldırganın istihbarat servislerince tanınmasına karşın saldırıyı nasıl gerçekleştirebildiğiyle ilgili soru üzerine Rudd, istihbarat servislerinin çok sayıda kişiyi bildiğini ancak hepsini gözaltına alamayacağını ifade etti. İstihbarat servislerinin terörle mücadeledeki başarısını da öven Rudd, 2013'ten bu yana 13 terör eyleminin bu sayede engellendiğini vurguladı.

Manchester saldırısını DEAŞ'ın üstlendiğine ancak bunun İngiliz istihbarat servislerince teyit edilemediğine dikkati çeken Rudd, şu anki değerlendirmelerinin saldırganın yalnız başına hareket etmediği yönünde olduğunu kaydetti.

KİLİT BİNALARA ASKERİ KORUMA

Rudd, ülkedeki terör tehdit seviyesinin en yüksek basamak "kritik"e yükseltilmesiyle, polisin emrine verilecek asker sayısının da 3 bin 800 olacağını açıkladı.

İngiltere'de MI5 bünyesindeki Ortak Terör Analiz Merkezi, terör tehdit seviyesini dün akşam "ciddi"den "kritik"e yükseltmişti.

Beş basamaklı skalada en yüksek düzey olan "kritik", bir terör saldırısının her an beklendiği ve buna yönelik somut bir istihbarat olduğunu anlamına geliyor.

Terör tehdit seviyesinin yükseltilmesiyle birlikte silahlı askeri personelin de kilit önemdeki binaların ve kamuya açık etkinliklerin korunmasında polisin emrinde görev alması kararı da alınmıştı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Manchester kentindeki Manchester Arena konser salonunda önceki gece ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin sonunda yaşanan bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı. Polis, adını Salman Abedi olarak açıkladığı saldırganın da patlama sırasında öldüğünü bildirmişti.

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