ABD, Suriye'yi F-22 uçaklarıyla vurmuş

ABD’nin Şayrat Hava Üssü’nü saldırı düzenlediğinde Suriye’de hava ve karadaki kuvvetlerini muhtemel Rus ve rejim saldırılarına karşı hava üstünlüğü sağlamak üzere beşinci nesil hayalet özelliğine sahip F-22 Raptor uçaklarını kullandığı bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Hava Kuvvetleri (AFCENT) Komutanı Korgeneral Jeffrey Harrigian, Bağdat’tan video konferansla bağlandığı ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bölgede uzun zamandır konuşlu bulunan ABD’nin beşinci nesil hayalet özelliğine sahip F-22 savaş uçaklarının DEAŞ ile mücadelede nasıl bir görev aldığı sorulması üzerine Korgeneral Harrigian, uçakların özellikle de Suriye’de Rus ve rejim hava unsurlarının ABD’nin tanker ve insansız hava araçları gibi savunmasız unsurları tehdit etmesi durumunda müdahale edebilecek şekilde görev icra ettiğini söyledi.

Uçakların havadan havaya ve havadan karaya ateş kabiliyeti olmasından dolayı birden fazla rol üstlenebildiğini ifade eden ABD’li komutan F-22 uçaklarının Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssü’nün vurulması sırasında da havadaki ve karadaki unsurları korumak üzere Suriye hava sahasında hava üstünlüğü sağlamada önemli rol oynadığını dile getirdi.

Kendisinin de bir F-22 uçağı kullandığını dile getiren Korgeneral Harrigian şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle de Suriye ve Rusya Entegre Hava Savunma Sistemlerinin ne yaptığı konusunda ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda bana inanılmaz bir kapasite sağlıyor. Bunun en iyi örneğini TLAM saldırısından sonra (Şayrat Hava Üssü saldırısı) havadaki harekâtımıza geri dönmemiz gerektiği zamanda gördük. Ben diğer unsurlarımızın operasyonlarına geri dönmesi için ilk adımlara destek olmak üzere F-22 kullandım. Dolayısıyla uçaklar bir yandan hava unsurlarına karşı savunma görevi görürken aynı zamanda küçük çaplı bombalar atabildiği için karadaki müttefik kuvvetlerimize de destek sağlayabilecek bir role sahiptim.”

Lockheed Martin tarafından üretilen F-22 Raptorlardan ABD ordusunun envanterinde sekizi test amaçlı olmak üzere 195 adet bulunuyor. Bir adedinin maliyeti 150 milyon dolar olan uçağın toplam program maliyetinin 66,7 milyar dolar olduğu biliniyor.

Öte yandan, konuyla ilgili AA'ya bilgi veren bir Hava Kuvvetleri yetkilisi, söz konusu uçakların ilk kez Suriye’de aktif hava harekâtına katıldığını ve uçakların 2014 Eylül ayından beri Suriye ve Irak’ta DEAŞ’a karşı kullanıldığını söyledi.

Geçen hafta rejim yanlısı kuvvetlerin Suriye’nin El Tanf bölgesine girmesi üzerine bölgede bulunan ABD kuvvetlerini tehdit ettiği gerekçesiyle vurulduğunu hatırlatan Korgeneral Harrigian söz konusu olaydan sonra Rusya ile kuvvetlerin ayrışması için kullanılan iletişim kanalını daha sık kullandıklarını ifade etti.

Harrigian, şöyle devam etti:

“Çok dar bir hava sahasında harekât icra ettiğimizden Ruslar da ayrışma konusunda iletişimi sıklaştırdık. Rakka üzerindeki hava sahasını dikkate aldığınızda oradaki operasyonlarımızın detaylarını onlarla paylaşmadığımız için düşmana karşı görev icra ederken nerede olduğumuz konusunda Rusları bilgilendirmeliyiz ki hem düşmana saldırmaya devam edip hem de düşmanın kendini gösterebildiği alanlarda serbestçe hareket edebilelim.”

Korgeneral Harrigian, Suriye meselesiyle alakalı olarak Rusya, Türkiye ve İran’ın girişimiyle Kazakistan’ın başkenti Astana’da üzerinde anlaşmaya varılan “çatışmasızlık bölgeleri” konusunda ABD’nin herhangi bir rolü olmadığını ve söz konusu alanların ABD’nin operasyonlarını etkilemediğini ifade etti.

Rusya’nın söz konusu çatışmasızlık bölgelerinin korunması için Suriye’deki eski model uçaklarını çekip yeni hava unsurlarını ülkeye konuşlandırdığını ve entegre hava savunma sistemlerini devreye soktuğu haberleri sorulan Harrigian, “Rusya’nın Suriye’deki kuvvet rotasyonunu yakından takip ediyoruz. Bölgedeki durumla ilgili yüksek bir farkındalığa sahibiz.” dedi.