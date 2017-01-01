ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ariana Grande
DÜNYA

Ariana Grande konserlerini iptal etti

ABD'li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande, Manchester'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle 6 konserini iptal etti

25 Mayıs 2017 Perşembe, 00:00:49 Güncelleme: 00:06:21 İHA

ABD'li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande'nin, Manchester terör saldırısı sonrasında "Dangerous Woman" turu kapsamında 6 konserinin iptal edildiği açıklandı.

ABD'li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande'nin, Manchester'daki terör saldırısı sonrasında "Dangerous Woman" turnesi kapsamında 6 konserinin, 5 Haziran tarihine kadar iptal edildiği duyuruldu. Sanatçının yönetim ekibi, Twitter hesabından konserlerin iptal edilmesine ilişkin, "Manchester'da yaşanan trajik olaydan ötürü, Dangerous Woman turu 5 Haziran tarihine kadar askıya alınmıştır" mesajını yayınladı.

ABD'li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande'nin Manchester Arena'daki konserinde intihar saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda 22 kişi hayatını kaybederken, 120 kişi de yaralanmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD, Irak’a verdiği silahların izini kaybetmiş
DÜNYA

ABD o silahların izini kaybetti
ABD, Suriye'yi F-22 uçaklarıyla vurmuş
DÜNYA

ABD, Suriye'yi F-22 uçaklarıyla vurmuş
Nokta dergisi yöneticisi Murat Çapan Yunanistan'a kaçarken yakalandı
DÜNYA

Nokta dergisi yöneticisi Yunanistan'a kaçarken ...
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da patlama
DÜNYA

Endonezya'da iki ayrı patlama
İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'dan Manchester saldırısı açıklaması
DÜNYA

İngiliz Bakan açıkladı: Saldırgan biliniyordu ama...
İngiltere polisi Manchester saldırganının suç ortaklarının peşinde
DÜNYA

Manchester saldırısıyla ilgili flaş gelişme!
ABD, Suriye'yi F-22 uçaklarıyla vurmuş
DÜNYA

ABD, SURİYE'Yİ F-22 UÇAKLARIYLA VURMUŞ
ABD, Irak’a verdiği silahların izini kaybetmiş
DÜNYA

ABD O SİLAHLARIN İZİNİ KAYBETTİ
Donald Trump ile Papa Franciscus
DÜNYA

VATİKAN POZU!

Ariana Grande konserlerini iptal etti
DÜNYA

ARİANA GRANDE KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ
Nokta dergisi yöneticisi Murat Çapan Yunanistan'a kaçarken yakalandı
DÜNYA

NOKTA DERGİSİ YÖNETİCİSİ YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da patlama
DÜNYA

ENDONEZYA'DA İKİ AYRI PATLAMA