Donald Trump ile Papa Franciscus

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Görüşmede, Papa'nın, Trump'a iki yıl önce yayımladığı, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunmasına ilişkin "Laudato Si" genelgesi ile barışın simgesi zeytin dalı figürlü bir madalyon hediye ettiği bildirildi.