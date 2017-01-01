Azez'de bombalı saldırı: 5 ölü, 3 yaralı

Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez ilçe merkezinde DEAŞ tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.



DHA'nın haberine göre Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Azez ilçe merkezinde, DEAŞ tarafından gece saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Caddede meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananlar sahra hastanesinde tedaviye alındı.