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Azez'de bombalı saldırı: 5 ölü, 3 yaralı

Suriye'nin Azez ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 01:22:26 Güncelleme: 01:24:10 DHA

Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez ilçe merkezinde DEAŞ tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Azez ilçe merkezinde, DEAŞ tarafından gece saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Caddede meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananlar sahra hastanesinde tedaviye alındı.

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