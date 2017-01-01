Katliam emri libya kolundan

İngiltere’de pazartesi akşamı ABD’li şarkıcı Ariane Grande’nin konseri sırasında düzenlenen intihar saldırısına dair detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Saldırganın kimliği, Libya asıllı İngiliz vatandaşı Salman Abedi isimli 22 yaşındaki erkek olarak açıklanmıştı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, saldırganın istihbarat servislerince tanınmasına karşın saldırıyı nasıl gerçekleştirebildiğiyle ilgili soruya, istihbarat servislerinin çok sayıda kişiyi bildiğini ancak hepsini gözaltına alamayacağını söyledi.
Abedi’ye yardım eden kişilerle ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar terör tehdidi seviyesinin “kritik” durumda kalacağını belirten Rudd, ordudan yardım alınmasının da sürdürüleceğini duyurdu.
Saldırganın geçmişine dair en etkileyici bilgi ise Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb’dan geldi. Collomb, “İngiliz istihbaratından öğrendiklerimize göre İngiliz vatandaşı olan saldırgan, Libya’ya ve oradan da Suriye’ye gitmiş...
Radikal terör bağlantılarını ve saldırı eğitimini de orada aldığına inanıyoruz. Böylece Abedi’nin DEAŞ’la bağlantısı kanıtlanmıştır” dedi.