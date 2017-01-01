Katliam emri libya kolundan

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Gazete Habertürk'ün haberine göre İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, saldırganın istihbarat servislerince tanınmasına karşın saldırıyı nasıl gerçekleştirebildiğiyle ilgili soruya, istihbarat servislerinin çok sayıda kişiyi bildiğini ancak hepsini gözaltına alamayacağını söyledi.