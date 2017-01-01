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Katliam emri libya kolundan

25 Mayıs 2017 Perşembe, 06:18:44

  • 1 Katliam emri libya kolundan
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    İngiltere’de pazartesi akşamı ABD’li şarkıcı Ariane Grande’nin konseri sırasında düzenlenen intihar saldırısına dair detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Saldırganın kimliği, Libya asıllı İngiliz vatandaşı Salman Abedi isimli 22 yaşındaki erkek olarak açıklanmıştı.

  • 2 Katliam emri libya kolundan
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, saldırganın istihbarat servislerince tanınmasına karşın saldırıyı nasıl gerçekleştirebildiğiyle ilgili soruya, istihbarat servislerinin çok sayıda kişiyi bildiğini ancak hepsini gözaltına alamayacağını söyledi.

  • 3 Katliam emri libya kolundan
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    Abedi’ye yardım eden kişilerle ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar terör tehdidi seviyesinin “kritik” durumda kalacağını belirten Rudd, ordudan yardım alınmasının da sürdürüleceğini duyurdu.

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    Saldırganın geçmişine dair en etkileyici bilgi ise Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb’dan geldi. Collomb, “İngiliz istihbaratından öğrendiklerimize göre İngiliz vatandaşı olan saldırgan, Libya’ya ve oradan da Suriye’ye gitmiş...

  • 5 Katliam emri libya kolundan
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    Radikal terör bağlantılarını ve saldırı eğitimini de orada aldığına inanıyoruz. Böylece Abedi’nin DEAŞ’la bağlantısı kanıtlanmıştır” dedi.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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