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DÜNYA

Manchester saldırısı İngiltere ile ABD'nin arasını açtı!

İngiltere hükümeti, basına sızan bilgiler nedeniyle Manchester saldırısıyla ilgili hiçbir bilgiyi ABD istihbaratıyla paylaşmama kararı aldı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:04:35 Güncelleme: 10:48:02 HABERTURK.COM

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin de yaralandığı terör saldırısı İngiltere ile ABD arasında da gerilime neden oldu.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, İngiltere hükümeti Manchester polisinin özel çabalarına karşın ABD'li istihbarat yetkililerinin saldırıyla ilgili bilgileri ABD basınına sızdırması ile ilgili olarak ABD hükümetine tepki gösterdi.

BBC'nin muhabirlerine göre ise İngiltere bundan sonra, Manchester saldırısıyla ilgili olarak ABD istihbaratıyla hiçbir bilgi paylaşmayacak.

İki ülke arasında istihbarat krizine neden olan konu ise The New York Times'ta yayınlanan olay yeri fotoğrafları oldu. Terör saldırısının gerçekleştiği Manchester Arena'da çekilen fotoğraflar, ABD'li yetkilier tarafından gazeteye sızdırılmış gazete de bu fotoğrafları yayınlamıştı.

The Telegraph'a konuşan İngiliz hükümetine yakın bir kaynak, "Öfkeliyiz. Bu kesinlikle kabul edilemez. ABD tarafından sızdırılan bu fotoğraflar, kurbanlar, aileleri ve halkın geniş kesimleri için üzücü. Bu konu, İngiliz yetkililer tarafından konuyla ilgili her seviyede gündeme getirilecek." ifadelerini kullandı.

Olay yeri fotoğraflarından önce, Manchester polisinin saldırganın ismini soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için saklamasına rağmen, ABD medyası DEAŞ'lı teröristin ismini açıklamış, İngiltere İçişleri Bakanı Amber Ruud konuyu 'rahatsız edici' olarak nitelemişti.

İngiltere hükümetinden konuyla ilgili henüz bir yorum yapılmadı.

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YORUMLAR 31
  • Misafir 2 dakika önce
    yemezler ingiltere yakında ortaduğuda suriyede ingilizleri de göreceğiz onun hareketi bunlar
  • Misafir 7 dakika önce
    Dolmabahçe bombalamasında BBC muhabirleri ne hikmetse Ritz hotelden canlı izlemişlerdi . Yayın yasağı o zaman yoktu da şimdi mi keşfedildi.
  • Misafir 13 dakika önce
    Abd herseye burnunu sokmasinnn
  • Misafir 18 dakika önce
    O fofoğrafları sızdıranlar Trump vede eski danışmanının bilgilerini sızdıranlarla aynı yani hepsi Obama terör örgütünün işi.
  • Misafir 25 dakika önce
    Ne diyor Amerika ,dünyada bir kuş bir yere göçederken bile bizden izin alır .bu sözün altında çok şeyler yatıyor.
  • Misafir 27 dakika önce
    ABD küçük İngilteredir aralarında asla sorun olmaz olsa bile oyun içinde oynanan oyunlar vardır...
  • Misafir 30 dakika önce
    yiyin birbirinizi
  • Misafir 30 dakika önce
    organik bağları var hiç bir şey olmaz ilişkilerine
  • Misafir 33 dakika önce
    bizde yayin yasağı olunca hemen ortalığı karıştıran aydınlar neden karşı çıkmıyorlar bu duruma acaba... çok ilginç...
  • Misafir 34 dakika önce
    Ettiklerini çekiyorlar Allah daha beter etsin
  • Misafir 36 dakika önce
    terörü organize eden cia ve derin nato
  • Misafir 37 dakika önce
    Kim olursa olsun özellikle İngiltere nin göbeğinde suç işlemesi mümkün değil! Binlerce kişinin İngiltere den daeş e katıldığına göre bunun bir tek açıklaması var Bu olayların arkasında İngiltere derin devleti var! Neden yaptırdığına gelince o nu da zaman gösterecek. Tıpkı 11 eylül de olduğu gibi. Bunlar da farklı şeyler değil. pkk yı kurdurtan da kudurtan da ingiltere derin devletidir.
  • Misafir 41 dakika önce
    hani avrupada basın özgürlüğü vardı? Bu yayın yasaklarını şiddetle kınıyoruz !!!
  • Misafir 43 dakika önce
    Zaten belliydi Brexit yapti da ingilizler patlama Nerde olcak tabiki ingilterede almanya Hollanda da Niye olmuyor patlamalar dusunun kim yapmis bombali saldiriyi
  • Misafir 43 dakika önce
    Türkiye de terör olduğunda bizdeki yayın yasağını da engellemeye çalışan çok. Demek ki yayın yasağı önemliymiş
  • Misafir 43 dakika önce
    keser döner nacak döner.....
  • Misafir 44 dakika önce
    tüm saldırıların nerede ne zaman yapılacağını bilip organize ettikleri için bu nasıl ülkelerinde olur onu kabullenemiyorlar
  • Misafir 44 dakika önce
    kuyruğuma basarsan,canımı yakarsan,dostluk bitiyor bilesin.
  • Misafir 45 dakika önce
    yiyin birbirinizi
  • Misafir 45 dakika önce
    haha paylaşmayın bence de ...
  • misafir3461 45 dakika önce
    çokta umrumuzda
  • Misafir 46 dakika önce
    eee sonucta organizasyonu bu ikisi yapio nerde ne olucak biliyorlardaa allah goruyor mazlumu
  • Misafir 46 dakika önce
    nasıl olurda bu saldırı ülkelerinde olur onu hazmedemiyorlar, oysaki müslüman ülkelerde olmalıydı demi, silah ters tepti
  • Misafir 46 dakika önce
    Bundan sonra?
  • Misafir 47 dakika önce
    suçlayacak birilerini arıyorlar, ama esas müsebbibi kendileriler bilemiyorlar
  • Misafir 48 dakika önce
    Galiba amerika ingiltereye terörle ders vermeye kalktı. ingilizler olayı çözecekken amerikalılar kararttı. ypg yi destekleyen bir ülkenin terörü ve teröristi kullanması kolaydır. Hatta masum bir müslümanın çantasına gizlice bomba koyup istenilen yerde uzaktan patlatmak cia nın bulusu gibi geliyor bana.böylece hem iskamofobi doğacak hemde istedikleri ülkeye ders verecekler.
  • Misafir 49 dakika önce
    o zaman dansssss
  • Misafir 51 dakika önce
    Yiyin bakalım birbirinizi... :))
  • Misafir 54 dakika önce
    dans :)))
  • Misafir 54 dakika önce
    Yiyin birbirinizi
  • Misafir 30 dakika önce
    ''Koskoca''Britanya daki yayın yasağından ve askerlerin şehre inmesinden endişe duyuyoruz
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