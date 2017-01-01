Manchester bombacısının evinde 'bomba yapım atölyesi' bulundu!

İngiltere'yi kana bulayan Manchester saldırısının ardından, saldırıyı düzenleyen terörist Salman Abedi ve bağlantılarıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

22 yaşındaki saldırgan Salman Abedi'nin kardeşi 20 yaşındaki Hashem Abedi'nin Libya'da gözaltına alındığı belirtilirken, Hashem Abedi sorgusunda abisinin bir saldırı gerçekleştireceğini bildiğini ancak saldırının zamanı ve yeriyle ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi.

Libyalı yetkililer, Hashem Abedi'nin sorgusunda saldırıda kullanılan bombayı abisinin kendisinin yaptığını düşündüğünü söylediğini belirtti. Hashem Abedi ifadesinde, abisine bu konuda bazı yardımlarda bulunduğunu söyledi ancak bu yardıma ilişkin detaylı bir bilgi vermedi. Hashem Abedi'nin ifadesine göre iki kardeş arasında yakın bir ilişki vardı ve Salman Abedi saldırıdan yarım saat önce kardeşi ve annesini arayarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Öte yandan Libya terörle mücadele birimleri, saldırganın kardeşi Hashem Abedi'nin yanı sıra, saldırganın babası Ramadan Abedi'yi de gözaltına aldı. Baba Abedi, Reuters verdiği demeçte oğlunun DEAŞ bağlantısı olduğuna inanmadığını ve Salman Abedi'nin hiçbir organizasyonla bağlantısı olmadığını söyledi.

Salman Abedi ve Hashem Abedi kardeşlerin 18 Nisan'da Libya'ya geldiği, Salman Abedi'nin 17 Mayıs'ta Libya'dan ayrıldığı belirtildi. Alman istihbaratı, saldırıdan 4 gün önce Salman Abedi'nin Almanya'da olduğunu açıkladı.

EVİNDE PATLAYICI ATÖLYESİ BULUNDU

ABC News'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ise, Salman Abedi'nin Manchester'daki evine yapılan baskında bir patlayıcı atölyesi bulundu.

Evde bomba yapımında kullanılan birçok malzeme bulunduğu ve saldırganın birkaç saldırı daha düzenlemeye yetecek kadar patlayıcı kimyasala sahip olduğu belirtildi.

Saldırganın İngiltere'de bulunan bir diğer kardeşi 23 yaşındaki Ismail Abedi'nin de İngiliz polisi tarafından gözaltına alındığı belirtildi. İngiltere'de olayın ardından yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanların sayısı 8'e ulaştı.