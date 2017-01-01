Asya'da gerilim! Çin ve ABD savaş gemileri karşı karşıya!

ABD donanmasına ait USS Dewey savaş gemisi, Güney Çin Denizi'nde Çin'in oluşturduğu yapay adalardan birine 12 deniz mili mesafeden geçti. Bu hareket, ABD'nin Pekin yönetimine meydan okuması olarak yorumlandı.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, USS Dewey'in Çin kara sularına girdiği ve iki Çin fırkateyni tarafından uyarıldıktan sonra bölgenin dışına çıkarıldığı belirtildi.

Pentagon sözcüsü ise yaptığı açıklamada olayla ilgili detaylara yönelik bir açıklama yapmazken, "Asya-Pasifik bölgesesinde günlük operasyonlar yapıyoruz ve buna Güney Çin Denizi de dahil" ifadelerini kullandı.

Bölgede Çin'in mercanlardandan oluşturduğu birçok yapay ada bulunuyor ve Pekin, bu adalar üzerinden Güney Çin Denizi'nde hak iddia ediyor. Tartışmalı adalar konusunda ABD ise, bölgenin uluslararası sular olduğunu savunuyor ve Çin hükümetini bölgedeki kısıtlamaları nedeniyle eleştiriyordu.

Güney Çin Denizi'ne kıyısı olan Filipinler, Vietnam, Endonezya, Brunei ve Malezya'da tartışmalı adalar konusunda Çin'e tepki gösteriyor ve bölgede hak iddia ediyor.

Daha önce Çin'in oluşturduğu yapay adalara asker çıkarması ABD'nin tepkisini çekmiş, Washington yönetimi Güney Çin Denizi'ne savaş gemileri göndermişti. ABD ve Çin karşılıklı olarak birbirlerini bölgedeki gerilimi yükseltmekle suçluyor.