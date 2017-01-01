ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
abd uss dewey
DÜNYA

Asya'da gerilim! Çin ve ABD savaş gemileri karşı karşıya!

ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin, Güney Çin Denizi'nde Çin'in hak ettiği bir bölgeye girmesi bölgedeki gerilimi arttırdı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:22:27 Güncelleme: 12:25:07 HABERTURK.COM

ABD donanmasına ait USS Dewey savaş gemisi, Güney Çin Denizi'nde Çin'in oluşturduğu yapay adalardan birine 12 deniz mili mesafeden geçti. Bu hareket, ABD'nin Pekin yönetimine meydan okuması olarak yorumlandı.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, USS Dewey'in Çin kara sularına girdiği ve iki Çin fırkateyni tarafından uyarıldıktan sonra bölgenin dışına çıkarıldığı belirtildi.

Pentagon sözcüsü ise yaptığı açıklamada olayla ilgili detaylara yönelik bir açıklama yapmazken, "Asya-Pasifik bölgesesinde günlük operasyonlar yapıyoruz ve buna Güney Çin Denizi de dahil" ifadelerini kullandı.

Bölgede Çin'in mercanlardandan oluşturduğu birçok yapay ada bulunuyor ve Pekin, bu adalar üzerinden Güney Çin Denizi'nde hak iddia ediyor. Tartışmalı adalar konusunda ABD ise, bölgenin uluslararası sular olduğunu savunuyor ve Çin hükümetini bölgedeki kısıtlamaları nedeniyle eleştiriyordu.

Güney Çin Denizi'ne kıyısı olan Filipinler, Vietnam, Endonezya, Brunei ve Malezya'da tartışmalı adalar konusunda Çin'e tepki gösteriyor ve bölgede hak iddia ediyor.

Daha önce Çin'in oluşturduğu yapay adalara asker çıkarması ABD'nin tepkisini çekmiş, Washington yönetimi Güney Çin Denizi'ne savaş gemileri göndermişti. ABD ve Çin karşılıklı olarak birbirlerini bölgedeki gerilimi yükseltmekle suçluyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Brezilya'da bakanlıklar ateşe verildi, asker sokağa indi!
DÜNYA

Brezilya'da bakanlıklar ateşe verildi, asker sokağa ...
Manchester bombacısının evinde 'bomba yapım atölyesi' bulundu!
DÜNYA

Manchester bombacısının evinde bulundu!
Manchester saldırısı İngiltere ile ABD'nin arasını açtı!
DÜNYA

Manchester saldırısı İngiltere ile ABD'nin arasını ...
Manchester'daki terör kurbanları için Müslümanlar mum yakıp dua etti!
DÜNYA

Dualar çocuklara!
Katliam emri libya kolundan
DÜNYA

Teröristin babası polis müdürü çıktı!
Azez'de bombalı saldırı: 5 ölü, 3 yaralı
DÜNYA

Sınırda bombalı saldırı: 5 ölü, 3 yaralı
Manchester'daki terör kurbanları için Müslümanlar mum yakıp dua etti!
DÜNYA

DUALAR ÇOCUKLARA!
Manchester saldırısı İngiltere ile ABD'nin arasını açtı!
DÜNYA

MANCHESTER SALDIRISI İNGİLTERE İLE ABD'NİN ARASINI AÇTI!
Katliam emri libya kolundan
DÜNYA

TERÖRİSTİN BABASI POLİS MÜDÜRÜ ÇIKTI!
Asya'da gerilim! Çin ve ABD savaş gemileri karşı karşıya!
DÜNYA

ASYA'DA GERİLİM! ÇİN VE ABD SAVAŞ GEMİLERİ KARŞI KARŞIYA!
Azez'de bombalı saldırı: 5 ölü, 3 yaralı
DÜNYA

SINIRDA BOMBALI SALDIRI: 5 ÖLÜ, 3 YARALI
Manchester bombacısının evinde 'bomba yapım atölyesi' bulundu!
DÜNYA

MANCHESTER BOMBACISININ EVİNDE BULUNDU!