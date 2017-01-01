ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
erdogan
DÜNYA

Erdoğan'a Brüksel'de sürpriz karşılama!

NATO Zirvesi için Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havaalanında karşılayanlar arasında Trabzonsporlu eski futbolcu İbrahim Yattara da vardı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:42:10 Güncelleme: 12:44:31 HABERTURK.COM

NATO Zirvesi için Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Brüksel Havalimanı'nda karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı.

Erdoğan'ı Belçika Devlet Protokol Yardımcısı, Türkiye NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan ve Türkiye Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın yanı sıra eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara da karşıladı.

Erdoğan, bir süre sohbet ettiği Yattara'yla bir de fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı'nın resmi fotoğrafçısı fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Asya'da gerilim! Çin ve ABD savaş gemileri karşı karşıya!
DÜNYA

Asya'da gerilim! Çin ve ABD savaş gemileri karşı ...
Brezilya'da bakanlıklar ateşe verildi, asker sokağa indi!
DÜNYA

Brezilya'da bakanlıklar ateşe verildi, asker sokağa ...
Manchester bombacısının evinde 'bomba yapım atölyesi' bulundu!
DÜNYA

Manchester bombacısının evinde bulundu!
Manchester saldırısı İngiltere ile ABD'nin arasını açtı!
DÜNYA

Manchester saldırısı İngiltere ile ABD'nin arasını ...
Manchester'daki terör kurbanları için Müslümanlar mum yakıp dua etti!
DÜNYA

Dualar çocuklara!
Katliam emri libya kolundan
DÜNYA

Teröristin babası polis müdürü çıktı!
Manchester'da yine terör alarmı! Ordu birlikleri harekete geçti...
DÜNYA

MANCHESTER'DA YİNE TERÖR ALARMI! ORDU BİRLİKLERİ HAREKETE GEÇTİ...
Erdoğan'a Brüksel'de sürpriz karşılama!
DÜNYA

ERDOĞAN'A BRÜKSEL'DE SÜRPRİZ KARŞILAMA!
Manchester bombacısının evinde 'bomba yapım atölyesi' bulundu!
DÜNYA

MANCHESTER BOMBACISININ EVİNDE BULUNDU!
Manchester saldırısı İngiltere ile ABD'nin arasını açtı!
DÜNYA

MANCHESTER SALDIRISI İNGİLTERE İLE ABD'NİN ARASINI AÇTI!
Asya'da gerilim! Çin ve ABD savaş gemileri karşı karşıya!
DÜNYA

ASYA'DA GERİLİM! ÇİN VE ABD SAVAŞ GEMİLERİ KARŞI KARŞIYA!
Brezilya'da bakanlıklar ateşe verildi, asker sokağa indi!
DÜNYA

BREZİLYA'DA BAKANLIKLAR ATEŞE VERİLDİ, ASKER SOKAĞA İNDİ!