Erdoğan'a Brüksel'de sürpriz karşılama!

NATO Zirvesi için Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Brüksel Havalimanı'nda karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı.

Erdoğan'ı Belçika Devlet Protokol Yardımcısı, Türkiye NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan ve Türkiye Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın yanı sıra eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara da karşıladı.

Erdoğan, bir süre sohbet ettiği Yattara'yla bir de fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı'nın resmi fotoğrafçısı fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.