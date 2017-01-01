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Trump, AB liderleri ile buluştu: Rusya konusunda aynı düşünmüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile buluştu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:39:42 Güncelleme: 14:58:09 AA

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD ile AB'nin Ukrayna konusunda benzer görüşleri paylaştığını belirterek, "ABD ile Rusya konusunda aynı görüşte olduğumuzu söyleyemem." dedi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı için Brüksel’de bulunan ABD Başkanı Donald Trump, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Tusk ile görüştü. Tusk, görüşme sonrasında AB Konseyi binasında basına açıklamalarda bulundu.

Tusk, toplantıda ABD Başkanı ile dış politika, güvenlik ve iklim değişimi konularını ele aldıklarını söyledi. Öncellikli olarak terörizmle mücadele konusunda ABD Başkanı ile anlaşmaya vardıklarını dile getiren Tusk, "iklim değişimi ve ticaret" konularında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Ukrayna konusunda ABD ile AB'nin benzer görüşleri paylaştığına dikkati çeken Tusk, “ABD ile Rusya konusunda aynı görüşte olduğumuzu söyleyemem." dedi.

Tusk, ABD Başkanı’na "temel Batı değerleri"nin önemini vurguladığını belirterek, "Sadece çıkarlarımız yönünde değil özgürlük, insan hakları ve insan onuru gibi özgür dünya değerleri üzerinden hareket etmeliyiz mesajını verdim." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN İLK BRÜKSEL ZİYARETİ

ABD Başkanı Trump, seçim kampanyası döneminde “cehennem çukuru” dediği Brüksel’e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmiş oldu. NATO toplantısı çerçevesinde Trump, ittifak üyesi ülkelerin liderleriyle bir araya gelecek.

Öte yandan, ABD’nin Brüksel’de bulunan Belçika, AB ve NATO temsilcilikleri için henüz büyükelçi ataması yapılmadı. AB yetkilileri, ABD Başkanı Trump’ın göreve gelmesinin üzerinden kısa süre geçmesine rağmen AB kurumlarını ziyaret etmesini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

 

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