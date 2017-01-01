Angela Merkel'den bir kez daha "İncirlik'ten çekiliriz" açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO zirvesinin düzenlendiği Brüksel'de, Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaretine izin verilmemesi durumunda Alman askerlerin Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden çekilebileceğini söyledi.

DHA'nın haberine göre Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmede konuyu açıklıkla dile getireceğini ifade etti. Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısına girişte açıklama yapan Merkel, "Biz parlamento ordusuna sahibiz. Parlamento üyelerimiz bizim askerlerimizi ziyaret edebilmeli. Aksi takdirde İncirlik'i terk etmek zorundayız. Ziyaretler Alman ordusunun faaliyetleri için esas teşkil etmektedir" dedi.