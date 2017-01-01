ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
NATO DEAŞ
DÜNYA

NATO'dan DEAŞ açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: NATO'nun DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona katılması güçlü bir siyasi birlik mesajı verecek

25 Mayıs 2017 Perşembe, 19:04:08 Güncelleme: 19:07:55 AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona katılmasının güçlü bir siyasi birlik mesajı vereceğini bildirdi.

Stoltenberg, Brüksel'deki yeni NATO karargahında düzenlenecek Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

NATO üyesi ülke liderlerinin yeni karargah binasında ilk kez toplanacağına dikkati çeken Stoltenberg, yapılacak törenle Belçika’nın karargah binasını NATO’ya teslim edeceğini söyledi.

Yeni NATO karargahına ABD Başkanı Donald Trump’ın 11 Eylül saldırılarından kalma bükülmüş bir metal, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de Berlin Duvarı'ndan bir parça koyacağını belirten Stoltenberg, "Bu iki anıt, temel değerlerimiz olan özgürlük ve dayanışmanın önemini ortaya koyacak." diye konuştu.

Stoltenberg, anıtların açılışının ardından liderler toplantısının yapılacağını ifade ederek, ana gündem maddelerinin, uluslararası terörle mücadelede NATO'nun katkısı ve savunma harcamalarının arttırılması bağlamında yük paylaşımı olduğunu anlattı.

Toplantıda, terörle mücadele ve ülkelerin savunma harcamaları planları hakkında eylem planı kabul edileceğini dile getiren Stoltenberg, "Tüm NATO müfttekileri aynı zamanda DEAŞ’a karşı kurulan uluslararası koalisyonun bir parçası. Bu güvenliğimiz için önemli bir konu. NATO’nun muharip rol oynamasına yönelik bir talep olmadı. NATO, yerel kapasitenin geliştirilmesi ve terörle mücadelede koalisyona pratik desteğin artırılmasına odaklanacak. NATO'nun DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona katılması güçlü bir siyasi birlik mesajı verecek." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO’nun DEAŞ’a karşı koalisyona katılmasıyla, yerel güçlerin eğitileceğini, kullanılmakta olan erken uyarı sisteminin (AWACS) kapsamının genişletileceğini, havadan havaya ikmallerin artırılacağını ve NATO karargahında terörle mücadele veri paylaşım birimi kurulacağını vurguladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Angela Merkel'den bir kez daha "İncirlik'ten çekiliriz" açıklaması
DÜNYA

Merkel'den bir kez daha "İncirlik'ten çekiliriz" ...
Erdoğan-Macron görüşmesine damga vuran konu!
DÜNYA

Erdoğan-Macron görüşmesine damga vuran konu!
İngiltere 1 dakikalığına sessizliğe gömüldü!
DÜNYA

İngiltere 1 dakikalığına sessizliğe gömüldü!
Trump, AB liderleri ile buluştu: Rusya konusunda aynı düşünmüyoruz
DÜNYA

Trump, AB liderleri ile buluştu: Rusya konusunda aynı ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler!
DÜNYA

AB liderleriyle kritik görüşmede ne konuşuldu?
Manchester'da yine terör alarmı! Ordu birlikleri harekete geçti...
DÜNYA

Manchester'da yine terör alarmı! Ordu birlikleri harekete geçti. ...
İngiltere 1 dakikalığına sessizliğe gömüldü!
DÜNYA

İNGİLTERE 1 DAKİKALIĞINA SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler!
DÜNYA

AB LİDERLERİYLE KRİTİK GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDU?
Trump, AB liderleri ile buluştu: Rusya konusunda aynı düşünmüyoruz
DÜNYA

TRUMP, AB LİDERLERİ İLE BULUŞTU: RUSYA KONUSUNDA AYNI DÜŞÜNMÜYORUZ
Angela Merkel'den bir kez daha "İncirlik'ten çekiliriz" açıklaması
DÜNYA

MERKEL'DEN BİR KEZ DAHA "İNCİRLİK'TEN ÇEKİLİRİZ" AÇIKLAMASI
Erdoğan-Macron görüşmesine damga vuran konu!
DÜNYA

ERDOĞAN-MACRON GÖRÜŞMESİNE DAMGA VURAN KONU!
NATO'dan DEAŞ açıklaması
DÜNYA

NATO'DAN DEAŞ AÇIKLAMASI