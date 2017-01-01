NATO'dan DEAŞ açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona katılmasının güçlü bir siyasi birlik mesajı vereceğini bildirdi.

Stoltenberg, Brüksel'deki yeni NATO karargahında düzenlenecek Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

NATO üyesi ülke liderlerinin yeni karargah binasında ilk kez toplanacağına dikkati çeken Stoltenberg, yapılacak törenle Belçika’nın karargah binasını NATO’ya teslim edeceğini söyledi.

Yeni NATO karargahına ABD Başkanı Donald Trump’ın 11 Eylül saldırılarından kalma bükülmüş bir metal, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de Berlin Duvarı'ndan bir parça koyacağını belirten Stoltenberg, "Bu iki anıt, temel değerlerimiz olan özgürlük ve dayanışmanın önemini ortaya koyacak." diye konuştu.

Stoltenberg, anıtların açılışının ardından liderler toplantısının yapılacağını ifade ederek, ana gündem maddelerinin, uluslararası terörle mücadelede NATO'nun katkısı ve savunma harcamalarının arttırılması bağlamında yük paylaşımı olduğunu anlattı.

Toplantıda, terörle mücadele ve ülkelerin savunma harcamaları planları hakkında eylem planı kabul edileceğini dile getiren Stoltenberg, "Tüm NATO müfttekileri aynı zamanda DEAŞ’a karşı kurulan uluslararası koalisyonun bir parçası. Bu güvenliğimiz için önemli bir konu. NATO’nun muharip rol oynamasına yönelik bir talep olmadı. NATO, yerel kapasitenin geliştirilmesi ve terörle mücadelede koalisyona pratik desteğin artırılmasına odaklanacak. NATO'nun DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona katılması güçlü bir siyasi birlik mesajı verecek." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO’nun DEAŞ’a karşı koalisyona katılmasıyla, yerel güçlerin eğitileceğini, kullanılmakta olan erken uyarı sisteminin (AWACS) kapsamının genişletileceğini, havadan havaya ikmallerin artırılacağını ve NATO karargahında terörle mücadele veri paylaşım birimi kurulacağını vurguladı.