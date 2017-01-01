Habertürk TV'de yer alan habere göre Yunanistan Eski Başbakanı Lukas Demetrios Papadimos bombalı saldırıda yaralandı. Papadimos, 2011'de geçici başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Habertürk TV Atina Temsilcisi Taki Berberakis'in aktardığı bilgiye göre Papadimos, 18.40'ta makam aracında yanında bankacılarla birlikteydi. Kendisine gönderilen bir zarfı aracında açtı ve bomba patladı. Bomba ellerinde ve ayaklarında patladı. Berberakis, Papadimos'un ağır yaralı olduğu belirtti. Papadimos, 2011-2012 arasında 6 aylık bir süre başbakanlık yapmıştı. Bombalı zarflar Yunanistan'da sık görülen bir eylem daha önce başka Yunan milletvekillerine de gönderilmişti.