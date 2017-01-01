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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona katılmasına karar verildiğini, ancak muharip bir rol üstlenmeyeceğini söyledi.
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NATO Genel Sekreteri: NATO, DEAŞ ile mücadele koalisyonuna katılacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona katılmasına karar verildiğini, ancak muharip bir rol üstlenmeyeceğini söyledi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 22:52:14 Güncelleme: 23:14:17 AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ele aldıkları konulardan birinin terörle mücadele olduğunu kaydeden Stoltenberg, bu konuda ittifakın çabalarının artırılmasına yönelik bir eylem planı üzerinde mutabık kaldıklarını söyledi.

Afganistan'daki eğitim görevinin devam etmesine karar verildiğini belirten Stoltenberg, bazı ittifak üyelerinin bu misyon için asker gönderme taahhüdünde bulunmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

DEAŞ karşıtı koalisyona verilen desteğin artırılması kararı aldıklarını söyleyen Stoltenberg, bu çerçevede erken uyarı gözlem uçaklarıyla daha fazla uçuş yapılacağını, bu sayede de daha fazla istihbarat paylaşımında bulunacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"NATO'nun uluslararası koalisyonun tam üyesi olmasına karar verdik. Tüm 28 ittifak üyesi halihazırda koalisyonun üyesi. Koalisyonda olmak, NATO'nun muharip rol alacağı anlamına gelmiyor, ancak bizim terörle küresel mücadeleye olan taahhüdümüze ilişkin güçlü bir mesaj gönderiyor. Aynı zamanda, NATO'nun eğitim ve kapasite inşaası dahil siyasi değerlendirmelerde rol almasını sağlayacak."

Genel Sekreter, NATO'nun Irak güvenlik güçlerine verdiği eğitime devam edileceğini de kaydetti.

 

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