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Donald Trump'tan şaşırtan hareket

NATO Zİrvesi'ne katılan ABD Başkanı Trump, aile fotoğrafı için ön sıraya geçerken yaptığı hareket şaşırttı!

25 Mayıs 2017 Perşembe, 23:19:25 Güncelleme: 23:34:05

ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafı için en ön sıraya geçerken Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç'i itmesi olay yarattı

ABD Başkanı'nın en ön sıraya geçerkenki tavrı dikkat çekti, Markoviç ise hiçbir şey olmamış gibi davrandı.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 9 dakika önce
    ezik Trump önde olacak
  • Misafir 10 dakika önce
    Adam ABD başkanı
  • Misafir 14 dakika önce
    adamda ki kibire bak ya
  • Misafir 18 dakika önce
    öküz
  • Misafir 19 dakika önce
    ne kadar salak salak hareketler bunlar
  • Misafir 51 dakika önce
    Siz busunuz zaten
  • Misafir 52 dakika önce
    Kendini ne sanıyo bu
  • Misafir 52 dakika önce
    tam amerika işte egoist bencil şımarık aynı amerika gibi adam aslında tam seçtiler :D
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