Donald Trump'tan şaşırtan hareket

ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafı için en ön sıraya geçerken Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç'i itmesi olay yarattı
ABD Başkanı'nın en ön sıraya geçerkenki tavrı dikkat çekti, Markoviç ise hiçbir şey olmamış gibi davrandı.
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YORUMLAR 8
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Misafir 9 dakika önceezik Trump önde olacak00
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Misafir 10 dakika önceAdam ABD başkanı00
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Misafir 14 dakika önceadamda ki kibire bak ya00
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Misafir 18 dakika önceöküz00
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Misafir 19 dakika öncene kadar salak salak hareketler bunlar00
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Misafir 51 dakika önceSiz busunuz zaten00
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Misafir 52 dakika önceKendini ne sanıyo bu00
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Misafir 52 dakika öncetam amerika işte egoist bencil şımarık aynı amerika gibi adam aslında tam seçtiler :D00
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