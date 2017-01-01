Donald Trump'tan şaşırtan hareket

ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafı için en ön sıraya geçerken Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç'i itmesi olay yarattı

ABD Başkanı'nın en ön sıraya geçerkenki tavrı dikkat çekti, Markoviç ise hiçbir şey olmamış gibi davrandı.