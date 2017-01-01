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İngiltere'deki katliamcının görüntüleri ortaya çıktı

İngiltere'nin Manchester kentinde, Ariana Grande'nin konserini sonunda konser salonu girişinde düzenlenen terör saldırısında 22 kişi ölmüş, 59 kişi yaralanmıştı. O saldırıyı düzenleyen Salman Abedi’nin görüntüleri ortaya çıktı

26 Mayıs 2017 Cuma, 03:23:25 Güncelleme: 03:44:05

İngiliz medyası, Salman Abedi’nin Arndale Alışveriş Merkezi’nde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini de paylaştı. Gazete Habertürk'ün haberine göre görüntülerde saldırgan, içinde patlayıcı düzeneğin olduğu tahmin edilen siyah bir sırt çantası takıyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ise saldırıda yaralanan çocukları hastanede ziyaret etti. ABD’li şarkıcı Ariana Grande’in de verdiği konserin ardından saldırıda ölen 22 kişinin ailelerine ulaştığı ve cenaze masraflarını üstlendiği ileri sürüldü.

ANNESİ NÜKLEER MÜHENDİSİ

Manchester saldırısını düzenleyen terörist Abedi’nin annesinin, başarılı bir nükleer mühendis olduğu ortaya çıktı. BBC’ye konuşan bir Libya istihbarat yetkilisi, Abedi’nin annesi Samia Tabbal’ın (50) Trablus Üniversitesi’nde nükleer mühendisliği eğitimi aldığını, okulu birincilikle bitirdiğini söyledi.

İNGİLTERE’DEN ABD’YE TEPKİ

Soruşturma sürerken, ABD medyası, Manchester saldırısının failinin kimliğini İngiliz medyasından önce verdi. Ardından New York Times Gazetesi, olay yerinden çekilmiş bomba ve şarapnel parçalarına ilişkin polis fotoğraflarını yayınladı. Bu gelişmelerin ardından İngiltere yönetimi, ABD ile terör saldırısına ilişkin istihbarat paylaşımını sonlandırdığını duyurdu. İngiltere Başbakanı Theresa May, rahatsızlığını NATO zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump’a iletti.

CAREY, HAKAN’I ANDI

Manchester saldırısında ölen 22 kişiden Türk asıllı Martyn Hakan Hett (29), ABD’li şarkıcı Mariah Carey’nin büyük hayranıydı. Annesi Türk asıllı Figen Murray olan gencin, kendisini sevenlerin oluşturduğu Lambily adlı fan grubunun üyesi olduğunu öğrenen Carey, sosyal medyadan, “Huzur içinde uyu Martyn Hakan Hett. Hatıranı daima yaşatacağız” paylaşımında bulundu.

 

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