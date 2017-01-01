Katliamcı Salman Abedi’nin babası Ramazan MI6 ajanı mı?

İngiltere’nin Manchester kentinde 22 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının ardından, soruşturma sıkı güvenlik önlemleri altında sürüyor. Başbakan Theresa May’in talimatıyla 5 bin askerin görevlendirilmesi sonrası, tam teçhizatlı askerler parlamento, Buckingham Sarayı, başbakanlık, bakanlıklar ve büyükelçiliklerde nöbet ve devriye görevine başladı.

İngiltere Premiere Lig’de şampiyon olan Chelsea takımı, şampiyonluk kutlamalarını saldırıyı gerekçe göstererek iptal etti. Dün Manchester polisi gelen bir ihbar üzerine Trafford’daki bir okula çıkan bütün yolların kapatıldığını duyurdu. Ancak daha sonra endişe edilecek bir durum olmadığı açıklandı.

İngiliz polisinin soruşturmasında ise gözaltına alınanların sayısı 9’a çıktı. Polis, Salman Abedi’nin büyük bir terör ağının parçası olabileceği tezi üzerinde duruyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre İngiliz istihbaratının, Abedi’nin evinde çok miktarda patlayıcı madde yapımında kullanan malzeme bulunması üzerine, teröristin birden fazla bomba yapıp bunları terör ağlarındaki kişilere dağıtmış olabileceği ihtimali üzerinde durduğu belirtiliyor.

‘TÜRKİYE’DEN GEÇTİ’ İDDİALARINA YALANLAMA

Libya asıllı Salman Abedi’nin, saldırıdan 4 gün önce İstanbul’dan İngiltere’ye geçtiği iddia edildi. Financial Times Gazetesi, bir Türk yetkilinin Türkiye’nin Abedi hakkında çarşamba sabahı İngilizlere dosya gönderdiğini söylediğini öne sürdü. HABERTÜRK’e konuşan diplomatik kaynaklar, Abedi’nin Türkiye üzerinden İngiltere’ye geçtiği iddialarını yalanladı. Kaynaklar, “Bu şahsın ismi Türkiye’nin herhangi bir güvenlik veya ‘giriş yasağı’ listesinde yok. Türkiye’ye giriş ya da çıkış yaptığıyla ilgili bir kayıt bulunmamaktadır. Bu şahısla ilgili hiçbir hükümetten bir bilgi/ bilgilendirme gelmedi. Türkiye’nin bu şahısla ilgili başka ülkere bilgi verdiği iddiaları da doğru değil” dedi.

ALMANYA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Abedi’nin saldırıdan kısa süre önce Almanya’nın Düsseldorf kentine gittiği ve 1 yıl önce de Frankfurt’ta bulunduğu tespit edildi. Alman polisi ve istihbaratı, şimdi Abedi’nin Almanya’daki bağlantılarını araştırıyor. Abedi’nin Kasım 2015’te Paris’te ve Şubat 2016’da Brüksel’deki terör saldırılarını düzenleyen DEAŞ’lı teröristlerle bağlantılı olabileceği iddia ediliyor.

‘İNGİLİZ İSTİHBARATI İLE İLİŞKİ’ İDDİASI

Teröristin babası Ramazan Abedi’nin, İngiliz Dış İstihbarat Teşkilatı MI6 için çalıştığı ve Libya’nın eski diktatörü Muammer Kaddafi’ye karşı başarısız bir suikasta karıştığı öne sürüldü. Fransa merkezli uluslararası yayın ağı Voltairenet.org’da yayınlanan makaleye göre, Salman’ın birlikte yaşadığı babası Ramazan Abedi, Libya istihbarat servisinde görevli eski bir subaydı ve İslamcı çevrelerin gözetimi konusunda uzmandı. Abedi, 1992 yılında İngiliz MI6 tarafından kullanıldı ve kraliyetin Muammer Kaddafi’nin öldürülmesini hedefleyen bir komplosuna katıldı. Operasyon sızdırılınca, MI6 tarafından geri çekildi ve siyasi sığınma hakkı aldığı Birleşik Krallık’a götürülüp Manchester’a yerleştirildi. Ramazan Abedi, 1994’te MI6’ya çalışmak üzere Libya’ya geri döndü. Baba Abedi, 1995 sonunda El Kaide’nin yerel kolu Libya İslami Mücadele Grubu’na (GICL) katıldı. Libya güvenlik güçlerine göre, kardeş Haşim saldırı planlarından haberdardı. Salman Abedi’nin Manchester saldırısından 3 hafta önce Libya’ya gittiği ve saldırıdan 1-2 gün önce kente geri döndüğü açıklanmıştı.