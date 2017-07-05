ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasındaki telefon görüşmesinde Katar ile ilgili krizin ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan, Trump ile Sisi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, başkanlık uçağı Air Force One ile Almanya'ya giderken yolda Sisi'yi arayan Trump'ın, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz hakkındaki son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

YAPICI MÜZAKERE ÇAĞRISI

"Başkan Trump, anlaşmazlığın çözümü noktasında tüm tarafları yapıcı bir şekilde müzakereye çağırdı." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Riyad Zirvesi'nde alınan, terörizmin finansmanının durdurulması ve aşırılıkçı ideolojilerin itibarsızlaştırılması kararlarına bağlı kalınmasının vurgulandığı da kaydedildi.

Açıklamada, Trump ile Sisi'nin, Kuzey Kore tehdidine yönelik son durumu da ele aldığı ve bu ülkeye karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının tamamıyla uygulanması gerektiğine işaret edildi.

7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak G-20 Zirvesine katılacak Trump'ın, burada birçok devlet ve hükümet başkanı ile görüşmeler yapması bekleniyor.