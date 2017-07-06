ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Binali Yıldırım Çipras
DÜNYA

Yıldırım ile Çipras telefonda görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kıbrıs meselesiyle ilgili telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye'nin Kıbrıs meselesine ilişkin tutumu dile getirilerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen önem vurgulandı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 09:19:07 Güncelleme: 17:38:00 AA

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi hakkında tutumu dile getirilerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen öneme vurgu yapıldı. 

Ayrıca görüşmede, Ada'da kalıcı barış ve kapsamlı çözümün tesisinin, iki toplumun eşitliği temelinde, Türk ve Yunan vatandaşlarının eşit haklardan yararlandıkları bir çerçevede mümkün olabileceği ifade edildi. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER