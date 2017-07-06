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Macron'dan denizaltı ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Atlantik denizinde Fransa'ya ait bir deniz altına inerek nükleer füze simülasyonuna katıldı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 09:43:41 Güncelleme: 17:39:12 HABERTURK.COM

39 yaşındaki Cumhurbaşkanı, Fransa'nın nükleer silahlara karşı caydırıcılığını gözlemlemek için Atlantik kıyılarında bir Fransa denizaltısına indi. 

  

Fransa tarihinin en genç Cumhurbaşkanı olan Macron, "korkunç" adlı denizaltına çelik halatla iniş yaparak 4 saat denizaltının içerisinde incelemeler yaptı. 

 

Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzeleri test etmesinden hemen sonra gerçekleşen ziyarette Macron, ülkesinin füze ateşleme tatbikatına katıldı. 

 

İngiltere'yle beraber AB üyesi ülkeler içerisinde nükleer güce sahip 2 ülkeden biri olan Fransa, Brexit süreci sonrası nükleer güce sahip tek AB ülkesi olma ünvanını ele geçirecek.  

 

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