Venezuela'nın bağımsızlık günü kutlaması nedeniyle yapılan oturumdan sonra Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlısı bir grup, muhalefetin kontrolündeki meclis binasını basarak bazı milletvekillerini yaraladı.

Meclisi basan saldırganların ellerindeki sopalar dikkat çekerken meclisin içerisine havai fişek atıldı. 3 muhalif milletvekilinin yaralandığı saldırılarda Milletvekili Yajaira de Forero, üç vekil arkadaşının yaralandığını, birinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Şiddet olayları, Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro başkent Caracas'ın bir başka köşesinde, hükümetin planladığı bağımsızlık günü resmi geçidinde konuşma yaparken yaşandı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro da yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak olayın araştırılmasını istedi.

Nisan ayından bu yana Venezuela'da Maduro yönetimine karşı eylemler düzenliyor. Eylemlerde göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda en az 90 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela meclis