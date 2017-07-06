ABD'nin Nevada eyaletindeki Kevin Baugh, 33 nüfuslu bir "mikro ulus" kurarak kendini bu ulusun başbakanı ilan etti.

1977 yılından bu yana böyle bir hayali olduğunu belirten Baugh, kendi sınırları, kendi kuralları, gelenekleri ve kendi para birimi olan Molosya isimli mikro ulusta köpekler de dahil olmak üzere 33 vatandaşın başbakanlık yapıyor.

1999 yılından bu yana başbakanlığı sürdüren Baugh'un evi hükümet konağı olarak görülürken ulusun 0.4 hektarlık topraklarında kendine bankası da bulunuyor. Bankada ise kendine aile paralar kullanılıyor.

ABD'ye alışveriş yapmaya gidildiğinde bunu ithalat olarak adlandırılan Molosya'da bir meclisin varlığını zorunlu kılan bir anayasası olsa da "iç karışıklıklar ve sınırın dışından gelen müdahaleler nedeniyle" Baugh anayasal bütün hakları kendisi kullanıyor.

Kurucu başkan ve Başbakan Baugh tarafından İspanyolca "küçük kayalık tepe" anlamına gelen "morro" kelimesinden türetilen Molosya ismini kullanan mikro ulus, diğer pek çok mikro ulusu tanıyarak onlarla anlaşmalar imzaladı.

Turistler tarafından yoğun ilgi gören Molosya'ya turist akını her geçen gün artarken Molosya'ya girişte pasaportlara “Molosya cumhuriyeti pasaport kontrol” mührü vuruluyor.

Molozya başbakan