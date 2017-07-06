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DÜNYA

Bingazi'de kontrol General Hafter'e geçti!

Libya'nın Bingazi kentinin kontrolü General Halife Hafter'e bağlı güçlere geçti

06 Temmuz 2017 Perşembe, 11:14:00 Güncelleme: 11:19:14 HABERTURK.COM

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne (TM) bağlı emekli General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, Bingazi'nin tamamının kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

Hafter, yerel basında yer alan açıklamasında, kendisine bağlı güçlerin Bingazi kentindeki Devrimciler Şura Meclisi'nin "kalesi" olarak bilinen Es-Sabiri Mahallesinin ele geçirilmesinin ardından kentin tamamında kontrolü sağladığını söyledi.

Kentin ele geçirilmesinden sonraki aşamanın imar aşaması olacağını belirten Hafter, güçlerine destek veren "kardeş ülkelere" de teşekkür etti ancak bu ülkelerle ve verdikleri desteğin mahiyetiyle ilgili bilgi vermedi.

Hafter güçleri daha önce yaptıkları açıklamada, Sabiri Mahallesi ile Suk el-Hut bölgesinde kontrolün sağlandığını duyurmuştu.

Libya'nın en büyük ikinci kenti Bingazi, Hafter güçleri ile Bingazi Devrimciler Şura Meclisi arasında yaklaşık 3 yıldır devam eden şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 saat önce
    6,ci filonun önünü aciyorlar
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