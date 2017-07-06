İHA'nın haberine göre, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 4 Aralık 2016 tarihinde yaşanan helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
HELİKOPTERİN DÜŞME ANI KAMERADA
GELİN HELİKOPTERLE GİTMEK İSTEMİŞTİ
Düğün törenine helikopter ile gitmek isteyen gelin, gelinin abisi, düğün fotoğrafçısı ve bir pilotun içinde olduğu helikopter, bir anda arıza yaptı ve düştü. Düğün fotoğrafçısı tarafından kayda alınan görüntülerde, 4 kişinin son anları ve yaşadıkları korku kameraya yansıdı.
KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bir süpermarketin yakınına düşen helikopterdeki 4 kişi de öldü.
- brezilya
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YORUMLAR 15
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Misafir 1 saat öncekuran okuyun siz kimsiniz diyen arkadaş. bunlar işte kuran da bahsedilen Allah a şirk koşanlar. Allah adına hüküm verenler ve ne yazık ki kendilerini müslüman zannediyolar. Allah herkesin kalbine iyilik versin inşallah.00
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Misafir 1 saat önceRabbimin kime rahmet kime lanet edecegini o gun geldiginde ancak anlayacaksin00
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Misafir 1 saat önceKuran gayrimuslimlerin cehenneme gidecegini acikca yazar.00