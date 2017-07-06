İHA'nın haberine göre, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 4 Aralık 2016 tarihinde yaşanan helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

HELİKOPTERİN DÜŞME ANI KAMERADA

GELİN HELİKOPTERLE GİTMEK İSTEMİŞTİ

Düğün törenine helikopter ile gitmek isteyen gelin, gelinin abisi, düğün fotoğrafçısı ve bir pilotun içinde olduğu helikopter, bir anda arıza yaptı ve düştü. Düğün fotoğrafçısı tarafından kayda alınan görüntülerde, 4 kişinin son anları ve yaşadıkları korku kameraya yansıdı.

KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bir süpermarketin yakınına düşen helikopterdeki 4 kişi de öldü.

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