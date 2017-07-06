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DÜNYA

Gelinin içinde olduğu helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Brezilya'da 2016 yılında gerçekleşen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kazada, gelin, gelinin abisi, düğün fotoğrafçısı ve pilot hayatını kaybetmişti

06 Temmuz 2017 Perşembe, 14:20:00 Güncelleme: 14:49:16 İHA

İHA'nın haberine göre, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 4 Aralık 2016 tarihinde yaşanan helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

HELİKOPTERİN DÜŞME ANI KAMERADA

GELİN HELİKOPTERLE GİTMEK İSTEMİŞTİ

Düğün törenine helikopter ile gitmek isteyen gelin, gelinin abisi, düğün fotoğrafçısı ve bir pilotun içinde olduğu helikopter, bir anda arıza yaptı ve düştü. Düğün fotoğrafçısı tarafından kayda alınan görüntülerde, 4 kişinin son anları ve yaşadıkları korku kameraya yansıdı.

KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bir süpermarketin yakınına düşen helikopterdeki 4 kişi de öldü.

 

  • brezilya
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YORUMLAR 15
  • Misafir 1 saat önce
    kuran okuyun siz kimsiniz diyen arkadaş. bunlar işte kuran da bahsedilen Allah a şirk koşanlar. Allah adına hüküm verenler ve ne yazık ki kendilerini müslüman zannediyolar. Allah herkesin kalbine iyilik versin inşallah.
  • Misafir 1 saat önce
    Rabbimin kime rahmet kime lanet edecegini o gun geldiginde ancak anlayacaksin
  • Misafir 1 saat önce
    Kuran gayrimuslimlerin cehenneme gidecegini acikca yazar.
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