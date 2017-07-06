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DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le görüşecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam G20 zirvesi için gideceği Hamburg'da Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşeceği belirtildi

06 Temmuz 2017 Perşembe, 15:14:16 Güncelleme: 18:38:31 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi öncesinde bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için akşam saatlerinde geleceği Hamburg'da, Merkel ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in, Kempinski Atlantik Otel'de gerçekleştireceği görüşme, basına kapalı olacak.

Görüşme, TSİ'ye göre 21.30 ile 22.15 saatleri arasında gerçekleşecek.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 saat önce
    Cumhurbaşkanımın, bize trexit çeken john dündarın görüştüğü insanlar ile muhatap olmasını arzu etmiyorum...
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