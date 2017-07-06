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DÜNYA

Putin ve Netanyahu Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye'de yaşanan son gelişmeleri görüştüğü bildirildi

06 Temmuz 2017 Perşembe, 15:47:40 Güncelleme: 17:44:13 AA

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan  Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ana konusu büyük oranda  Suriye'deki durumlar oldu." ifadelerine yer verildi. 

Netanyahu, geçen aylarda Putin ile birçok kez yaptığı telefon görüşmelerinde, İran ve Hizbullahın Suriye'de giderek artan etkisinden ve askeri varlığından endişe duyduklarını dile getirmişti. 

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. 

 

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