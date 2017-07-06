"Cehenneme hoşgeldiniz": Dünyanın gözü Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesinde!

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in doğduğu şehir olan Hamburg, dünyanın en güçlü 20 ekonomisine sahip ülkelerin liderlerin G20 zirvesinde ağırlamaya hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi önemli liderlerin katılacağı toplantının gündeminin iklim değişikliği, ticaret, göç, terör ve sağlık gibi konular olması bekleniyor.

TRUMP İLE PUTİN İLK KEZ GÖRÜŞECEK

Liderlerin ikili görüşmelerinin de dikkatle takip edileceği zirvede, spot ışıkları ilk kez bir araya gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerinde olacak.

Bir süredir gerilimli bir seyirde devam eden Türk-Alman ilişkilerinin ışığında Erdoğan-Merkel görüşmesi zirvenin sıcak başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'in yanısıra Putin ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Eylül ayında Almanya'da dördüncü iktidar dönemi için seçimlere girecek olan Merkel ise Beyaz Saray'da 'tokalaşma krizi' yaşadığı Trump ile bu kez kendi memleketinde bir araya gelecek. Merkel'in bu görüşmede iklim değişikliği ve serbest ticaret konularını masaya getireceği düşünülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump, kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ile birlikte Hamburg'a ulaştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşi Sophie ve oğlu Hadrien ile birlikte Hamburg'a geldi

100 BİN PROTESTOCU BEKLENİYOR

Almanya'nın en büyük ikinci şehri olan Hamburg'da yapılacak zirve öncesinde dünya liderleri kadar protestolar da gündemde olacak.

Alman polisi, Avrupa'nın tamamından şehre 100 bin kadar anti-kapitalist protestocu gelmesini beklediklerini ve bunlardan 7-8 bin kadarının radikallerden oluşacağını belirtiyor. Alman hükümeti ise, şiddet içeren eylemler dışında protestolara müdahale edilmeyeceğini ve herkesin gösteri hakkını kullanabileceğini duyurdu. Hamburg sakinleri ise zirvenin şehirde yapılamasından memnun değil.