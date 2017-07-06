ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimine müdahale ettiği iddialarına ilişkin, Rusya'nın ve diğer ülkelerin seçimlere "burnunu soktuğu"na inandığını ancak "bundan kesinlikle emin olamadığını" kaydetti.

Polonya'yı ziyaret eden Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya hakkındaki iddialar için "Çok sayıda kişi müdahale etti." ifadesini kullandı.

OBAMA VE CLİNTON'I SUÇLADI

Seçime müdahale edenin Rusya ve diğer ülkeler olabileceğini dile getiren Donald Trump, "Kesin bir şey söylemeyeceğim. Bundan kimse emin değil." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Almanya'da düzenlenecek G20 zirvesinde bir araya geleceği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu meseleyi ele alıp almayacaklarına ilişkin ise açıklama yapmadı.

ABD Başkanı, selefi Barack Obama'yı da Rusya'nın böyle bir işe kalkışmasına izin vermekle ve seçimi Demokratların adayı Hillary Clinton'ın kazanacağını düşündüğünden hiçbir şey yapmamakla suçladı.

Trump, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Obama'yı korsanlık faaliyetlerinden seçimden aylar önce bilgilendirdiğini hatırlatarak, "hatalar yapıldığını" söyledi.

"BÖYLE DAVRANMALARI UTANÇ VERİCİ"

Donald Trump, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin sonuçları olacağını belirterek, uluslararası topluma bu ülkenin "çok ama çok kötü davranışlarına" karşı gelmesi çağrısında bulundu.

Trump, ABD'nin Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşılık "çok ciddi şeyler" düşündüğünü dile getirdi ve bu konuda "kırmızı çizgiler" çizmediğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, "Böyle davranmaları utanç verici. Çok ama çok tehlikeli biçimde hareket ediyorlar, bu konuda bir şeyler yapılmalı." diye konuştu.