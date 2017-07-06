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Merkel, bir basın mensubunun "ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında arabuluculuk yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Benim rolüm arabuluculuk değil, bunun yerine bu problemlere çözüm bulmaya katkıda bulunmak istiyorum. Normandiya formatı böyle bir katkıdır.