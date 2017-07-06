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Almanya Başbakanı Merkel'den G20 Zirvesi açıklaması

06 Temmuz 2017 Perşembe, 20:45:41 İHA

  • 1 Almanya Başbakanı Merkel'den G20 Zirvesi açıklaması
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel, "G20 üye ülkelerinin liderlerini Hamburg'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

  • 2 Almanya Başbakanı Merkel'den G20 Zirvesi açıklaması
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel, yarın Hamburg'da başlayacak G20 Zirvesi öncesi basın açıklaması yaptı. 

  • 3 Almanya Başbakanı Merkel'den G20 Zirvesi açıklaması
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    İHA'nın haberine göre, Merkel, "G20 üye ülkelerinin liderlerini ve bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini Hamburg'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz.

  • 4 Almanya Başbakanı Merkel'den G20 Zirvesi açıklaması
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    Başkan olmanın benim için anlamı Almanya ve Avrupa çıkarlarını temsil etmek. Öte yandan, ev sahipliğinin ve benim rolüm aynı zamanda küreselleşmeyi şekillendiren önemli konuların cevaplarını ararken uzlaşmaya varmak için her şeyi yapmaktır" dedi.

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  • 5 Almanya Başbakanı Merkel'den G20 Zirvesi açıklaması
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    Merkel, bir basın mensubunun "ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında arabuluculuk yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Benim rolüm arabuluculuk değil, bunun yerine bu problemlere çözüm bulmaya katkıda bulunmak istiyorum. Normandiya formatı böyle bir katkıdır. 

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