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Ayetullah Ali Hamaney İran
DÜNYA

Ayetullah Ali Hamaney: Düşmana şamarı indirmeliyiz

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Devrim Muhafızları üst düzey komutanlarının hazır bulunduğu toplantıda füze alanındaki çalışmaların artırılması yönünde açıklamalarda bulundu

06 Temmuz 2017 Perşembe, 23:34:03 Güncelleme: 07 Temmuz 2017 Cuma, 00:01:11 DHA

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu'na füze alanındaki çalışmaların arttırması çağrısında bulundu.

DHA'nın haberine göre; Devrim Muhafızları üst düzey komutanlarının hazır bulunduğu toplantıda konuşan Hamaney, "Olabildiğince füze alanındaki çalışmaları arttırın. Düşmana şamarı indirmeliyiz" diye konuştu.

Hamaney, "Düşman, füze çalışmalarımızı hassasiyetle izliyor. Bu da, bu alandaki çalışmaların önemini gösteriyor" dedi.

İran liderinin resmi internet sitesinden dün yayınlanan konuşmanın, İran'ın, Suriye'de Deyru'z Zur kentindeki DEAŞ hedeflerine yönelik 18 Haziran'da düzenlediği füzeli saldırıdan birkaç saat sonra yapıldığı ortaya çıktı. Konuşma metninin neden şimdiye kadar açıklanmadığının sebebi bilinmiyor.

İran'ın füze programını yakından izleyen ABD, geçen aylarda Tahran yönetimine karşı bir dizi yaptırım kararları almıştı.

  • Ayetullah Ali Hamaney
  • iran
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2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 11 dakika önce
    Helal sana ey İran! Bu dünyada abd-ab deccalına bir tek sen, kuzenlore bir de çin ile rusya karşı durabiliyor! Bir gün inşallah türkiye de yakasını abd-ab-natodan kurtarır!!
  • Misafir 6 saat önce
    allahuekber yalanci muslumanlar
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