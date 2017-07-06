Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Katar'ın tüm dosyalarını Almanya istihbaratına açmayı kabul ettiğini belirterek, "Katar, kişi ya da kurumlar hakkındaki tüm sorularımıza cevap verecek." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıntıya yer verilmedi. Gabriel, pazartesi günü başlayan ve 3 gün süren Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Kuveyt'i ziyaret etmişti.

Ziyaret sonrası Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki gerilimin askeri açıdan tırmanma tehlikesinin bulunmadığı ve taraflar arasında doğrudan müzakereler yapılması gerektiği vurgulanmıştı.

Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi yöneltmişti. Doha yönetiminin bu talep listesine cevabını iletmesinin ardından çarşamba akşamı Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen dört ülkenin dışişleri bakanı, Katar'a yönelik siyasi ve ekonomik ablukanın süreceğini açıklamıştı.