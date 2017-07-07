Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el Emadi, körfez ülkelerinin ambargoları hakkında açıklama yaptı.

İngiliz Times gazetesine konuşan Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el Emadi, Katar'ın tehdit edilemeyecek kadar çok zengin bir ülke olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz aydan bu yana Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ambargo uygulanan Katar'da Maliye Bakanı Ali Şerif el Emadi, on yıllardır süren doğal gaz satışının sonucu olarak güçlü mali rezervlere sahip olduklarını belirtti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre El Emadi, "Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 250'sine denk gelen ulusal varlık fonlarına sahibiz. Katar Merkez Bankası rezervlerimiz var. Maliye Bakanlığı'nın stratejik rezervleri var" dedi.

Teröre destek suçlamasıyla ambargo uygulanan Katar'da Bakan El Emadi ülkesinin ekonomisini, Doha'ya ambargo uygulayan ülkelerin ekonomileriyle karşılaştırırken temellerinin bu ülkelerden çok daha güçlü olduğunu belirtti.

KREDİ NOTLARI ÇÖP SEVİYESİNDE

Ambargo uygulayan ülkelerle ilgili açıklamalarda da bulunan El Emadi, bu ülkelerin ciddi ekonomik sorunları olduğunu belirtirken "Bahreyn ve Mısır'ın kredi notu çöp seviyesinde. Suudi Arabistan'a bakarsanız mali durumlarıyla ilgili gerçek sorunlar yaşadıklarını görürsünüz. Bölgede en hızlı büyüyen ülkeyiz. Bize en yakın Körfez İşbirliği Örgütü üyesi ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri) yüzde 40 daha hızlı büyüyoruz." şeklinde konuştu.

Katar Maliye Bakanı