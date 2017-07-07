Meksina'nın güneybatısında yer alan Acapulco şehrinde yer alan cezaevinde rakip çeteler arasında kavga çıktı.

Meksika'nın Guerrero eyaleti Emniyet Sözcüsü Roberto Alvarez Heredia, Acapulco kentindeki Las Cruces cezaevinde yerel saatle 04.00'te iki çete arasında çıkan kavgayı kontrol altına aldıklarını söyledi. Güvenlik güçlerinin cezaevinin farklı alanlarında cesetlere ulaşmasıyla ölü sayısının 28 olduğu açıklanırken 3 kişinin de yaralandığını söylendi.

2 binden fazla mahkumun olduğu cezaevinin içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemleri arttırılırken cezaevlerindeki aşırı kalabalık nüfus nedeniyle çete kavgalarının sayısı her geçen gün artması endişe veriyor.

Çıkan kavga sonrası mahkum yakınları hapishaneye akın ederken yakınlarının öldüğünü öğrenenler sinir krizi geçirdi.

Meksika cezaevi