Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri Mikhail Gorbaçov, ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Putin'in G20 sürecindeki görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı. 1986'da Ronald Reagan ile görüşmesini hatırlatan Gorbaçov, iki liderin geniş kapsamlı bir gündem oluşturmaları gerektiğini söyledi.

Gorbaçov, Rusya Devlet Ajansı'na yaptığı açıklamada Hamburg'daki görüşmenin 1986'da Reykjavik'te yapılan ve ABD – Rusya ilişkilerini önemli ölçüde geliştiren Gorbaçov - Ronald Reagan görüşmelerini feyz alarak yapılması gerektiğini söyledi.

Toplantının gerçekleşmesinin güzel bir gelişme olduğunu belirten Gorbaçov, 1986'da olduğunu gibi liderlerin bu konuya etki etmesini ve ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini savunurken müzakere masasında her şeyin konuşulması gerektiğini ve tek bir madde için değil bütün konuların konuşulduğu geniş kapsamlı bir görüşme yapılması gerektiğinin altını çizdi.

11-12 Ekim 1986'da Reykjavík'te görüşme yapan dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin lideri Mikhail Gorbaçov, görüşmede silahların denetimi konusu görüşülmüştü. ABD'nin Yıldız Savaşları projesinden taviz vermemesi sebebiyle netice alınamamıştı fakat bu görüşmelerdeki ilerleme sonrasında ABD ile SSCB, orta menzilli füzelerin imhası için antlaşma imzalamıştı.

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