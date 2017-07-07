Mansimov'dan Çağrı: Dünya susmamalı

Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Azerbaycan’ın Ermenistan sınırında annesiyle birlikte şehit edilen Zehra Guliyeva’nın katillerinin cezasız kalmamasını istedi.

Azerbaycan kökenli işadamı Gurbanoğlu, ne Türkiye’de ne de başka bir yerde bu olaya sadece Azerbaycan halkının sorunu olarak bakılmaması gerektiğini söyledi. “2 yaşında bir bebek, Ermeni keskin nişancılar tarafından hedef alınarak vahşice katledilmiştir” diyen Gurbanoğlu, bunun bir terör olayı ve faşizm olduğunu kaydetti.

Gurbanoğlu, şöyle devam etti: “Sivil halkın hedef alınması kesinlikle kabul edilemez. Bu olay cezasız kalmamalı. Bunu bütün dünya görmeli, bilmeli ve susmamalı. Biz hepimiz, elbirliği ile bu olayı kınamalıyız.”

Salı günü Ermeni keskin nişancılar Fuzuli bölgesinde bulunan Alhanlı Köyü’ndeki sivilleri hedef almış, saldırıda 50 yaşındaki Sahibe Guliyeva ile 2 yaşındaki kızı Zehra vurularak katledilmişti.

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