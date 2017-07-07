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Macron Las vegas
DÜNYA

Macron'a Las Vegas soruşturması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 2016 yılında Las Vegas'ta Fransa'nın ticari çıkarları için yapılan bir etkinliğin ihale yapılmadan bir şirkete vermesi konusunda "adam kayırma ve yataklık etme" suçlamalarından soruşturma başlatıldı

07 Temmuz 2017 Cuma, 13:25:43 Güncelleme: 17:49:17 HABERTURK.COM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Paris Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Le figaro'nun haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında 2016 yılında Ekonomi Bakanlığı görevini sürdürürken ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen ve Ekonomi Bakanlığı’nın masraflarını ödediği etkinliğin organizasyonunun ihaleye çıkartılmadan bir şirkete verildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 

Business France tarafından Las Vegas'ta düzenlenen ve Fransa'nın ticari çıkarlarını yurtdışında teşvik eden bir organizasyonun masraflarının bakanlığın ödemesi ve organizasyonun ihaleye çıkarılmadan bir şirkete verilmesi konusunda "Adam kayırma ve yataklık" suçlamasıyla Paris savcısı tarafından Cumhurbaşkanı Macron'a soruşturma başlatıldı.   

   

 

 

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