Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Paris Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Le figaro'nun haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında 2016 yılında Ekonomi Bakanlığı görevini sürdürürken ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen ve Ekonomi Bakanlığı’nın masraflarını ödediği etkinliğin organizasyonunun ihaleye çıkartılmadan bir şirkete verildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Business France tarafından Las Vegas'ta düzenlenen ve Fransa'nın ticari çıkarlarını yurtdışında teşvik eden bir organizasyonun masraflarının bakanlığın ödemesi ve organizasyonun ihaleye çıkarılmadan bir şirkete verilmesi konusunda "Adam kayırma ve yataklık" suçlamasıyla Paris savcısı tarafından Cumhurbaşkanı Macron'a soruşturma başlatıldı.

Macron Las Vegas