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DÜNYA

Trump'a Hamburg'da otel tutmayı unuttular!

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin, G20 zirvesinin yapıldığı Hamburg'da otel tutmayı unuttuğu belirtildi

07 Temmuz 2017 Cuma, 14:46:49 Güncelleme: 17:53:23 İHA

ABD Başkanı Donald Trump, G-20 Zirvesi için geldiği Hamburg'da otel rezervasyonu yaptırmayı unuttu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın ekibi Hamburg'da yapılacak G-20 Zirvesi için başkana otel rezervasyonu yaptırmayı unuttu. Trump'ın ekibi, Four Seasons'ta yer ayırmaya çalıştı ancak otelin tüm odalarının dolu olması nedeniyle Trump'ın, Hamburg Senato konuk evinde kalacağı bildirildi.

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YORUMLAR 22
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 18:36
    air force one havaalanında bekliyor ondan konforlu otelmi var
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 18:06
    Koruma amaçlıdır
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 17:52
    TOKALAŞMAMANIN İNTİKAMINA ALMIŞ MERKEL.
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