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DÜNYA

Almanya'da güvenlik alarmı! Erdoğan'ın konvoyu bekletildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu, G20 zirvesinin yapılacağı alana doğru giderken bir vincin üzerindeki şüpheli bir şahıs nedeniyle 10 dakika kadar bekletildi

07 Temmuz 2017 Cuma, 16:18:54 Güncelleme: 17:51:15 İHA

Almanya'nın Hamburg kentinde bugün başlayan G20 zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaldığı otelden çıkıp zirvenin yapılacağı alana giderken, inşaat vincinin üzerinde duran şüpheli bir şahıs, Alman polisini harekete geçirdi. Erdoğan'ın konvoyu, güvenlik gerekçesiyle 10 dakika bekletildi.

Almanya'da kaldığı otelden ayrıldığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu durduruldu. Alman güvenlik güçleri vincin tepesinde duran adamı yakalayıp aşağıya indirdi. Güvenlik güçleri, vincin üzerinde şüpheli bir şahıs gördükleri gerekçesiyle Erdoğan'ın konvoyunu durdurduklarını açıkladı.

Alman polis ekiplerine keskin nişancılar ve helikopterler de eşlik etti. Polisler, şüpheliyi aşağıya indirdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu zirvenin yapılacağı alana gitti.

Öte yandan, şüphelinin üzerinde herhangi bir silahın olmadığı belirtildi. Kelepçelenerek karakola götürülen şahsın telefonuyla fotoğraf çekmek isteyen meraklı biri olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

  • almanya
  • G20 Zirvesi
  • recep tayyip erdoğan
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YORUMLAR 10
  • Misafir 4 saat önce
    Koskoca cumhurbaşkanı tabiki mercedese binecek ne sanıyordunuz?
  • Misafir 4 saat önce
    Tüm gözler reisin üzerinde putin bile eziliyor karşısında
  • Misafir 4 saat önce
    reise dokunursanız 3. dünya savaşını türkler çıkarır
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