Alman parlamenterler Konya'daki NATO Üssü'nü ziyaret edecek

Federal Parlamento Basın Bürosu´ndan yapılan açıklamada, Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan 7 kişilik bir heyetin 17 Temmuz tarihinde Konya'daki NATO Üssü'nde görevli Alman askerlerini ziyaret edeceği kaydedildi.



DHA'nın haberine göre, açıklamada ziyaret kapsamında Alman vekillerin AWACS programı konusunda bilgi alacağı ve Alman askerlerinin durumunu yerinde göreceği bildirildi.



Almanya'nın Konya Üssü´nde NATO kapsamında yürütülen AWACS erken uyarı sisteminde görev yapan 30 kadar askeri bulunuyor.

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