Almanya'da G20 Liderler Zirvesi’nin düzenlendiği Hamburg kentinde göstericiler ile polis arasında çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Hamburg polisi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, St. Pauli bölgesinde yaklaşık 500 göstericinin polise taş attığı, buna tazyikli suyla karşılık verildiği belirtildi.

Schanzenviertel semtindeki "Rote Flora" binasının önünde demir sopalı çok sayıda yüzü kapalı göstericinin bulunduğu ifade edildi.

Bu semtte saldırıya uğrayan bir polis memurunun uyarı ateşi açtığı belirtilen açıklamada, polisin bir dükkana sığındığı ve güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, göstericilerin bazı sokaklara barikat kurduğu kaydedildi.

Kentin bazı yerlerinde polisle göstericiler arasında şiddet olayları yaşanıyor.

Hamburg’da gün boyunca devam eden gösterilerde çok sayda araç ve barikat ateşe verilmiş, polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda yaralananlar olduğu ifade edilmişti.

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