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Almanya'da göstericilere müdahale! Her eve girilecek

Hamburg polisi, göstericilere müdahale etmeye başladı ve olayların yaşandığı bölgede her eve girileceğini açıkladı. Ayrıca polis, Twitter hesabından medyadan ve olay yerinde bulunan kişilerden görüntü almamalarını ve paylaşmamalarını istedi

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 04:07:00 Güncelleme: 04:12:24 AA

Almanya'da G20 Liderler Zirvesi’nin düzenlendiği Hamburg kentinde göstericiler ile polis arasında çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Hamburg polisi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, St. Pauli bölgesinde yaklaşık 500 göstericinin polise taş attığı, buna tazyikli suyla karşılık verildiği belirtildi.

Schanzenviertel semtindeki "Rote Flora" binasının önünde demir sopalı çok sayıda yüzü kapalı göstericinin bulunduğu ifade edildi.

Bu semtte saldırıya uğrayan bir polis memurunun uyarı ateşi açtığı belirtilen açıklamada, polisin bir dükkana sığındığı ve güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, göstericilerin bazı sokaklara barikat kurduğu kaydedildi.

Kentin bazı yerlerinde polisle göstericiler arasında şiddet olayları yaşanıyor.

Hamburg’da gün boyunca devam eden gösterilerde çok sayda araç ve barikat ateşe verilmiş, polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda yaralananlar olduğu ifade edilmişti.

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YORUMLAR 24
  • Misafir 13 saat önce
    Endişeli ve sevinçliyiz
  • Misafir 13 saat önce
    hamburg cayır cayır yanıyor
  • Misafir 14 saat önce
    insan haklari nerede eyy merkel.
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