Almanya'nın Hamburg kentinde dünya liderlerini bir araya getiren G20 zirvesi iki günlük diplomasi maratonunun ardından sona erdi

Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere, ABD ve AB liderlerinin katılımıyla gerçekleşen zirvenin ilk gününde liderler terörle mücadeleye karşı 21 maddelik ortak bir bildiri yayınladı.

Zirvenin sona ermesinin ardından ise tüm liderlerin altına imza attığı ortak bir bildiri yayınlandı. Bildiride, iklim değişikliği ve açık market tartışmalarına vurgu yapıldı.

Zirvenin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Arjantin Devlet Başkanı Macri ile bir araya geldi.

MERKEL'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sona eren G20 zirvesinin ardından Türkiye ile ilgili de konuştu.

Merkel, "Türkiye, G20 zirvesinin gündemine büyük katkı sağladı. Gözaltılar ve İncirlik konusundaki görüş ayrılıkları sürüyor. Farklılıklarımızı gizlemedik" ifadelerini kullandı.

G20 ZİRVESİNİN İKİNCİ GÜNÜNDE YAŞANANLAR

17.00 - G20 zirvesi sona erdi! Almanya Başbakanı Angela Merkel zirvenin sonunda liderlerin imzaladığı bildiriyi okudu. Bildiride, ABD dışındaki 19 ülkenin Paris İklim Anlaşması'na tamamen sadık kalacağı vurgulandı ve açık pazarı korumanın öneminin altı çizildi. Merkel, yaptığı açıklamada Hamburg'daki şiddet eylemlerini kınadığını belirtti ve hükümetin eylemlerden zarar gören kişilere yardımcı olacağını söyledi.

16.10 - Liderlerin diplomasi trafiği devam ederken, liderlerin eşleri de Hamburg Belediye Başkanı'nın konuğu oldu. Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz, belediye sarayında düzenlediği etkinlikte liderlerin eşlerini ağırladı.

16.05 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 liderlerine ABD seçimlerine Rusya'nın müdahalesi olmadığına dair garanti verdi. Putin, seçimlere hile karıştığına dair bir kanıt olmadığını söyledi. (TASS)

15.55 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, 20 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

15.45 - ABD Başkanı Donald Trump'ın muhalefetine karşılık, G20 bildirisine iklim değişikliği anlaşmasının hızlı bir şekilde uygulanması çağrısı giriyor. Bildiride, "Paris Anlaşması'nın hızlı bir şekilde uygulanmasına bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz" ifadeleri yer alacak. (DPA)

14.35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Maurico Macri ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

14.10 - Alman polis sözcüsü, Hamburg'daki protestoların farklı bir boyuta ulaştığını, protestocuların polislere kaldırım taşları ve molotof kokteylleriyle saldırdığını belirtti. Bölgeye toplum polisinin yanı sıra, özel kuvvetler de sevk edildi.

+121 Almanya'nın Hamburg şehrinde başlayan G20 Zirvesi ile ilgili protestolar 2 gündür devam ediyor.

12.50 - Alman Haber Ajansı (DPA), G20 Zirvesi'nde bir araya gelen liderlerin, serbest ticaret konusunda anlaşmaya vardığı ancak iklim konusunda anlaşmaya varmak için çaba harcadıklarını yazdı.

'G20 LİDERLERİ 'SERBEST TİCARET' KONUSUNDA ANLAŞTI' İDDİASI!

12.20 - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. İki lider yenilenebilir enerji projeleri ve nükleer ile uzay başta olmak üzere ortak endüstri projeleri konusunda anlaştı.

11.52 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Putin'den Erdoğan'a: Sayın Cumhurbaşkanı, büyük ölçüde sizin duruşunuz sayesinde, Suriye'deki durumu iyiye doğru değiştirmek mümkün oldu. Bu süre içinde terörist oluşumlara büyük darbe indirildi ve çözüm süreci ciddi biçimde ilerledi" ifadelerini kullandı. Sizin ve tüm meslektaşlarınızın duruşunu, müzakere sürecindeki tüm partnerlerimizin duruşunu takdir ediyoruz

11.40

Putin ile görüşmesinden önce Recep Tayyip Erdoğan: Her şeyden önce çok farklı bir G20 Zirvesi Toplantısı yaşıyoruz. Gerçekten inanıyorum ki bölge halkında, dünyaya da örnek teşkil edecek şekilde... Beklentiler yüksek, tabii özellikle aramızdaki bu ilişkilerin ikili ilişkilerle de güçlendirilmiş olması hakikaten her iki ülke halkına da örnek olarak fayda sağlıyor. Hepsinden öte tabii Suriye, Irak, bununla ilgili bölgedeki beklentiler çok yüksek. Ben görüşmemizi bu bakımdan da çok önemsiyorum. Şu ana kadar da koyduğunuz iradeye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

11.30 - Zirveye ev sahipliği yapan Hamburg kenti dün gece boyunca şiddetli çatışmalara sahne oldu. Binlerce kapitalizm karşıtı gösterici Hamburg sokaklarında arabaları ateşe verdi, polisle çatıştı, bazı dükkanları yağmaladı. İşte yaşanan olaylardan görüntüler...

11.05 - ABD Başkanı Donald Trump, G20 Zirvesi için gittiği Hamburg'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşme için 'şahane' değerlendirmesinde bulundu.

10.50 - Almanya hükümet sözcüsü, Merkel, Macron ve Putin'in Doğu Ukrayna'da ateşkesin uygulanmasının önemi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

10.40 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili görüşmesi başladı.

Erdoğan ve Putin'in Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde gerçekleşen görüşmesinde, Türk heyetinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.

ERDOĞAN, ABE VE GUTERRES'LE GÖRÜŞTÜ

Zirvenin ikinci gününde merakla beklenen görüşmelerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in ikili görüşmesi olacak. İki liderin görüşmelerinde bölgesel konuları masaya yatırmaları bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ilk gününde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile bir araya gelmişti. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile de kısa süreli birer görüşme gerçekleştirmişti.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİNDEN ATEŞKES ÇIKTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hamburg'daki G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen ilk görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşme sonucunda, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığını belirten Lavrov, "Anlaşma, Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytire ve Dera şehirlerinde ateşkesi kapsıyor ve 9 Temmuz’da Şam saati ile 12.00'de devreye girecek." dedi.

ABD’nin bölgede yer alan militan grupların anlaşmaya uyması yönünde taahhütte bulunduğunu vurgulayan Lavrov, "Çatışmasızlık alanları etrafındaki güvenlik, ABD ve Ürdün ile koordineli bir şekilde Rus askeri polisi tarafından sağlanacak." diye konuştu.