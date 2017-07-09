Norveç'in başkenti Oslo'nun Brenneriveien bölgesinde yer alan ve şehrin ünlü gece kulüplerinden biri olan Blue'ya bir saldırgan silahlı saldırı düzenledi.

Yerel saate göre 3.30'da gerçekleşen saldırıda dört kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis sözcüsü Andre Krakenes, yaralanan dört kişinin durumlarının kritik olmadığını belirtirken saldırıyı tek bir saldırganın gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırgan olaydan sonra taksiyle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada göz altına alınırken kamera kayıtlarını inceleyen polis yetkilileri saldırganın tek kişi olduğunu söyledi.

Polisin yaptığı açıklamaya göre gece kulübüne alınmadığı için saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen saldırganın silahıyla ikisi güvenlik görevlisi biri gece kulübü çalışanı olmak üzere dört kişiyi yaraladığı belirtildi.

Saldırganın sabıkasının olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmazken Norveç polisinin bugün saldırganı sorgulaması ve açıklama yapması bekleniyor.

Norveç gece kulübü