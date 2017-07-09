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DÜNYA

Almanya bugün İncirlik'ten çekiliyor iddiası

Alman Der Spigel dergisinin iddiasına göre Alman ordusu bugün İncirlik hava üssünden çekilmeye başlıyor. Çekilen birlik ilk olarak Ürdün'e hareket edecek

09 Temmuz 2017 Pazar, 11:21:59 Güncelleme: 11:53:08 HABERTURK.COM

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan ve birçok ülkenin katıldığı koalisyona destek veren Alman ordusunun bugün İncirlik'ten Ürdün'e çekileceği iddia edildi. 

Der Spiegel'in iddiasına göre, DEAŞ terör örgütüne karşı ABD önderliğinde kurulan uluslararası koalisyon güçlerine bağlı Tornado jetlerinin Suriye'de gözetim görevlerine ve DEAŞ karşıtı saldırı uçaklarına yakıt desteği veren yaklaşık 260 askerin geri çekilme sürecinin bugün başlayacağı belirtildi.

Alman birliğinin Ürdün’ün El Azrak Hava Üssü'nde faaliyet göstermesi beklenirken taşınmadan dolayı keşif uçaklarının yaklaşık 2 ay, yakıt ikmal uçağının ise muhtemelen 3 hafta görev yapamayacağı belirtildi. 

 

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YORUMLAR 15
  • Misafir 10 saat önce
    hadi inşallah
  • Misafir 13 saat önce
    ALLAH tamamına erdirsin inşallah
  • Misafir 13 saat önce
    mektup atmayı unutmayın gidince :d
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