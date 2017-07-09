Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, yaptığı açıklamada, Trablus'un doğusundaki El-Garabulli açıklarında dün yaklaşık 80 göçmenin kurtarıldığını hatırlattı.

Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinin ardından bazı göçmenlerin kayıp olduğu bilgisine ulaştıklarını ifade eden Kasımi, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 ila 40 göçmenden şu ana kadar haber alınamadığını söyledi.

Kasım daha önce yaptığı açıklamada, El-Garabulli açıklarında yasa dışı yollarla ülke dışına çıkmaya çalışan Afrika uyruklu 80 göçmenin kurtarıldığını duyurmuştu.

Kasım, 20'si kadın, 7'si çocuk göçmenlerin çoğunun Nijerya, Senegal, Kamerun, Fildişi Sahili ve Gana uyruklu olduğunu kaydetmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, yıl başından bu yana yaklaşık bin 80 göçmen Akdeniz'de yaşamını yitirdi.

Libya göçmen