DEAŞ'a karşı zafer! Irak Özel Birlikleri Dicle'ye ulaştı

Irak devlet televizyonunda yayınlanan haberde, "Terörle mücadele güçleri, Musul'un batısındaki Dicle Nehri kenarına ulaştı. Güvenlik güçleri orada Irak bayrağı astı." denildi.

Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçen ülkenin ikinci büyük kenti Musul'un tamamının kurtarılmasının yakın olduğu ifade ediliyor.

Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen terör örgütü DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatılmıştı.

MUSUL'U DEAŞ'TAN KURTARMA OPERASYONU

Irak ordusunda görevli Albay Mahmud Ali es-Sadi, AA muhabirine, kent merkezinin batı yakasındaki "Eski Musul'da" terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışmalarda 5'i üst düzey toplamda 23 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Sadi, terör örgütü DEAŞ'ın Eski Musul'un çok az bir kısmını elinde tuttuğunu ve ölüm kalım savaşı verdiğini söyledi.

Bunun yanında orduda görevli ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili ise, batı yakasından doğuya kaçmak isteyen 3 militanının öldürüldüğünü, birinin ise yakalandığını kaydetti.

Musul'un batı yakasında dar sokaklar ve yoğun nüfusa sahip Eski Musul'da aylardır yoğun sokak çatışmaları yaşanıyor.

Güvenlik güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın kentteki son kalesi Eski Musul'u tamamen geri almasının an meselesi olduğu ifade ediliyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 19 Şubat tarihinde batı yakasına yönelik askeri operasyonun başladığını duyurmuştu.

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