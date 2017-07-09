Venezuelada 2014 yılında düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmekle suçlanan ve 3 yıldan fazla süredir askeri hapishanede tutulan Lopez, kalan cezasını çekmek üzere dün evine gönderildi.

Lopez'in avukatı Javier Cremades, müvekkilinin cezasının ev hapsine çevrildiğini doğruladı.

Kesinleşen 14 yıllık hapis cezasını ev hapsi olarak tamamlayacak muhalif lider, evine gelişinde çevrede toplanan destekçilerini selamladı.

Yakın arkadaşı, milletvekili Freddy Guevara'nın, evin önünde Lopez adına okuduğu açıklamada muhalif lider, inandığı değerlerden vazgeçmeyeceğini, bugüne kadar savunduğu şeyleri savunmaya devam edeceğini belirtti.

Maduro hükümetine karşı olmayı sürdüreceğini kaydeden Lopez açıklamasında, Maduro yönetimine olan muhalefetinin gerçek bir barış, birlikte yaşama, değişim ve özgürlüğe olan inancı kadar katı olduğunu vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, Lopez'in hapis cezasının ev hapsine çevrilmesini desteklediğini söyledi.

ABD yönetimi de Lopez'in hapisten çıkarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Lopez'in hapisten salıverilmesinden memnuniyet duyuyoruz ancak ev hapsi ve devam eden temel insan hakları ihlali ABD için kabul edilemez bir durumdur." ifadesine yer verildi.

Halk İradesi (Voluntad Popular) partisinin genel başkanı olan Lopez, 2014 yılında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik protestolar sırasında başkent Caracas'ta gözaltına alınmıştı. "Şiddete teşvik, kundaklama, kamu malına zarar verme ve suç örgütü üyeliği" ile suçlanan Lopez, 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Lopez, cezası nedeniyle 2019'daki devlet başkanlığı seçimlerinde yarışamayacak.

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