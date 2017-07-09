Hamburg'da gösterilerde yaralanan polisleri ziyaret eden Steinmeier, Hamburg Fuar Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olaylar sırasında 200'den fazla polisin yaralandığını anımsattı.

Polislere sadece geçmiş olsun demediğini, aynı zamanda teşekkür ettiğini de belirten Steinmeier polisleri ziyaretinde, son günlerde yaşananlara ilişkin bilgi de edindiğini aktardı.

"Almanya'da son yıllardaki gösterilerde bu boyutta şiddeti yaşamadık." değerlendirmesinde bulunan Steinmeier, göstericilerin sadece polislere değil, Hamburg halkının malına da acımasızca zarar verdiğini ifade etti.

Steinmeier, gördüklerinden sarsıldığını ve şoke olduğunu dile getirdi.

Polisin takdiri hak ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Steinmeier, G20 Liderler Zirvesi'nin Hamburg'da düzenlenmesine yönelik eleştirilere de değindi. Steinmeier, eleştirilere katılmadığını, Hamburg'un doğru bir tercih olduğunu bildirdi.

Steinmeier'e eşlik eden Hamburg Eyaleti Başbakanı Olaf Scholz da polislerin kahramanca görev yaptıklarını dile getirerek faillere yüksek cezalar verilmesini talep etti.

FAİLLERİN NEONAZİLERDEN FARKI YOK

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Hamburg’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ne karşı kentte perşembe gününden itibaren yapılan şiddet içeren gösterilere sert tepki gösterdi.

Gabriel, Bild am Sonntag gazetesinde yayımlanan makalesinde, Hamburg’daki inanılmaz şiddetin sonuçsuz kalmaması gerektiğini belirtti.

Şiddet eylemlerinin siyasetle herhangi bir ilgisinin olmadığını ifade eden Gabriel, “Faillerin, Neonazilerden ve onların kundaklama eylemlerinden farkı yoktur." ifadesini kullandı.

Almanya'nın uluslararası imajının Hamburg'daki olaylar yüzünden zedelenebileceğine de işaret eden Gabriel, bu faillerin yakalanması için Avrupa genelinde bir ekibin kurulmasını istedi.

Gabriel ayrıca "Bu suçluları bulmak zor görünebilir ancak bunun için hukuk devletinin mümkün olan tüm araçlarını kullanmak lazım. Demokratik hukuk devleti kendini savunabileceğini kanıtlaması lazım." değerlemesinde bulundu.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de aynı gazeteye verdiği röportajda, bu tür bir göreve en iyi bir şekilde hazırlanılması durumunda bile şiddetin hemen engellenemeyeceğini belirterek polisin uygulamalarını savundu.

Maiziere, "Faillerden hesap sorulması lazım." dedi.

Demokraside siyasetçilerin her zaman farklı düşünenlerle, eleştirenlerle ve barışçıl protestoda bulunanlarla tartışabilmesi gerektiğini belirten Maiziere, “Ancak bu, aşırılık yanlıları için geçerli değildir. Bunlar protestocu değil, suçlulardı. Kim bir demokrat veya protestocu olarak şiddet yanlısı ahmakları koruyor veya kolluyorsa kendisini aynı ölçüde suçlu duruma düşürür” ifadesini kullandı.

Hamburg'da perşembe günü başlayan ve kentin bazı bölgelerinde dün akşama kadar devam eden gösterilerde çok sayıda araç ateşe verilmiş, protestocular tarafından barikatlar kurularak yakılmış, yağmalamalar yaşanmış, polis ve göstericiler arasında çatışmalar çıkmıştı.

476 POLİS YARALI, 411 KİŞİ GÖZALTINDA

Almanya'da G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg'daki yaşanan şiddet olaylarında, 476 polisin yaralandığı, 411 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Hamburg Eyalet Başbakanı Olaf Scholz, Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer ve G20'nin güvenliğinden sorumlu Emniyet Amiri Hartmut Dudde, düzenledikleri basın toplantısında, G20'nin bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Emniyet Amiri Dudde, 22 Haziran-9 Temmuz arasında yaşanan olaylarda 476 polisin yaralandığını, 411 kişinin gözaltına alındığını, 37 kişinin de tutuklandığını belirtti.

Dudde, daha önce Hamburg'da böyle bir durumun hiç yaşanmadığını vurguladı.

Eyalet Başbakanı Scholz da yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu dile getirerek, fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti.

Scholz, "Hamburg'daki güvenliği sağlama görevinin, kentin ve belki de Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük güvenliği sağlama görevi olduğunu" söyledi.

Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile hastanede tedavi gören yaralı polisleri ziyaret ettiklerini anımsattı.

Hamburg'daki protestoların çok kötü görüntülere sahne olduğuna dikkati çeken Scholz, gösteriler nedeniyle zarar gören araçların sahipleri ve iş yerleri yağmalananların zararlarının karşılanması için Başbakan Angela Merkel ile görüştüğünü ve bu konuda ivedilikle bir çözüm sağlanacağını dile getirdi.

Scholz, olayların kendisini ve birçok kişiyi şoke ettiğini anlatarak, "Bu kabul edilemez. Böyle bir durumun bir daha Hamburg'da yaşanmasına müsade edilemez." ifadelerini kullandı.

1,5 YILLIK HAZIRLIK

Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Meyer ise G20 Liderler Zirvesi için 1,5 yıldır hazırlık yaptıklarını ve güvenliği sağlamak amacıyla Almanya'daki tüm teknik ve diğer imkanlardan faydalandıklarını söyledi.

Meyer, 20 binden fazla polisin Hamburg'da görev aldığını ancak yine de istenmeyen olayların yaşandığını belirtti.

"Güvenlik güçlerinin taktik hatası yaptığı ve olaylara yeterince müdahale etmediği" yönündeki eleştirilere de cevap veren Meyer, "Elimizde pusu bulgusu vardı. Çatılardan arkadaşlara iki yönlü atılan zarar verici maddeler vardı. Biz de arkadaşlarımızın hayatlarını tehlikeye atmamak için müdahalede beklemek zorunda kaldık." dedi.

Hamburg Eyaleti İçişleri Senatörü Andy Grote de Hamburg'da şiddet olaylarının yaşanmasını hiç beklemediklerini söyledi. Grote, vatandaşların, polisin olaylara müdahalede yeterli olmadığı ve geç kaldığıyla ilgili eleştirilerini anlayabildiğini kaydetti.

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