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Musul
DÜNYA

Musul Operasyonu'nda flaş gelişme!

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığı bildirildi. Irak Başbakanı İbadi de Musul'un merkezine giderek zaferden dolayı askerlerini kutladı

09 Temmuz 2017 Pazar, 15:13:59 Güncelleme: 19:19:20 AA

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığı bildirildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musulda terör örgütü DEAŞ'a karşı kazanılan zaferden dolayı güvenlik güçleri ve Irak halkını kutladı.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan İbadi, kurtarılan Musula giderek güvenlik güçleri ve Irak halkını büyük zaferden dolayı kutladı." denildi.

Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçen ülkenin ikinci büyük kenti Musul'un tamamının kurtarılmasının yakın olduğu ifade ediliyor.

Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen terör örgütü DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatılmıştı.

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YORUMLAR 12
  • Misafir 5 saat önce
    admin cok rica ediyorum su ana sayfa haberlerinize koca.kafalarini siktigimin futbolcu piclerinin haberlerini koymayin.insanlari kandirmacanin basyapitidir futbol denen kurgu.
  • Misafir 6 saat önce
    Nere gitmiş o daes li ler hangi senaryo için nerde kullanılacaklar
  • Misafir 6 saat önce
    SIRADA SURİYE VAR
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